Korosztályos magyar válogatott támadóval erősített a Debrecen – HIVATALOS!

Kocsis Dominik korábbi klubjának, a Honvédnak is sokat segített ezzel az aláírással...

A Debreceni VSC labdarúgócsapata szerdán leigazolta a másodosztályban szereplő Budapest Honvéd utánpótlás válogatott szélsőjét, Kocsis Dominiket.

Hivatalossá vált az átigazolás, amiről pár napja már cikkezett a sajtó: Kocsis Dominik, a Honvéd legnagyobb tehetsége Debrecenbe szerződött.

Bár a két klub honlapja konkrét vételi összeget nem közölt, az MTI tudósítása szerint Kun Gergely, a kispestiek ügyvezetője arról számolt be, hogy „NB II-es szinten nagyon ritka egy ilyen értékű átigazolás”, illetve azt is hozzátette, hogy a fővárosiak a továbbértékesítésből is részesülnek majd.

„Az elsődleges célunk továbbra is az, hogy az általunk nevelt tehetségeket a nemzetközi piacon értékesítsük, a mostani döntésnél azonban figyelembe kellett venni a klub anyagi helyzetét is, és azt, hogy ezeket a nehézségeket próbáljuk önerőből megoldani” – utalt arra Kun, hogy az eladással megteremtették a pénzügyi feltételét annak, hogy a nemzetközi szövetség feloldja az átigazolásból való kizárást.

A FIFA december közepén azért zárta ki az átigazolásból az élvonalból tavaly kiesett piros-feketéket, mert egyik volt játékosa, Lazar Cirkovic kifogásolta az együttműködésük megszüntetésének körülményeit.

Mi is beszámoltunk arról, hogy egyre nagyobb bajban a patinás fővárosi klub.

A 21 esztendős Kocsis Dominik – akiért a Sportál értesülése szerint legalább 300 ezer eurót fizetett a Loki – közel tíz évet töltött a kispestiek Magyar Futball Akadémiáján, majd a Budapest Honvéd felnőtt együttesében, az U21-es válogatottban pedig 13 mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

A játékos így nyliatkozott a Honvéd honlapjának:

„Szinte még fel sem fogtam az egészet. Kedden búcsúztam el a társaktól, akikkel minden nap együtt nevettünk, és akikkel rengeteg közös emlék köt össze. Nem is tudom még, milyen lesz a folytatás, azonban úgy gondolom, hogy a fejlődésem érdekében meg kell tennem ezt a lépést. Hálás vagyok azért, amit a klubtól kaptam, ezt sosem fogom elfelejteni. Kilenc és fél év bizony hosszú idő, rengeteg örömmel, jó emlékkel és persze időnként nehezebb periódusokkal. Nem tagadom, nehezen indult az akadémián töltött időszak, eleinte nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit szerettem volna, ezt nehéz volt feldolgozni, később azonban meglett az eredménye a munkának, talán nem túlzás azt mondani, hogy hirtelen berobbantam a felnőttcsapatba. Az NB I-es debütálásom örök élmény marad, jólesett, hogy bízott bennem a szakmai stáb és az U19-es edzőm, Pinezits Máté is rengeteg önbizalmat adott nekem, ennek is volt köszönhető, hogy felkapaszkodtam az első csapatba. A debütálás után fontos meccseken játszhattam, sokat tanultam, amire jó visszagondolni, még akkor is, ha csapatszinten átéltünk olyan dolgokat is, amelyeket nem szerettünk volna, ami a klubnak és a játékosoknak is nagyon nehéz volt. De bármennyire is voltak nehezebb pillanatok is, csak a jóra gondolok, ha eszembe jut a Honvéd, vagy említhetném azt is, hogy Benczenleitner Barnival, Bocskay Bercivel, Eördögh Andrissal és Szabó Alexszel nagyon jó közösséget alkottunk, sokat nevettünk, húztuk egymást előre. Nekik is azt mondtam, hogy most elköszönök, azonban tudom, hogy még találkozunk egymással és sok sikert kívánok a Honvédnak! Kispesten nőttem fel, nagyon sokat tanultam és nemcsak a futballt, az életet tekintve, hiányozni fog ez a környezet, köszönök mindent! Ami a folytatást illeti, úgy vélem, az én focimnak jobban fekszik az NB I, játékosabb a bajnokság, nagy lépés és nehéz döntés a váltás, úgy éreztük, meg kell hoznom ezt a döntést, vállalom a felelősséget és jól kell teljesítenem!”

Az élvonalbeli tabella ötödik helyén álló Debrecen február 3-án, szombaton a Diósgyőrt fogadja idei első bajnokiján. A másodosztályban tizenegyedik Honvéd pedig a Kozármisleny vendége lesz aznap.