Korán kapnak karácsonyi ajándékot a katalánok – Mutatjuk, hogy mikor tér haza a Barcelona!

63 ezer néző tekintheti majd meg a csapat bajnokiját a Nou Campban.

Az FC Barcelona kitűzte a Nou Campba való visszatérésének dátumát: a felújítás alatt álló legendás stadiont december 15-én újra megnyitják a szurkolók előtt, egyelőre 60 százalékos kapacitással.



Mint ismert, a Nou Camp tavaly nyáron kezdődött korszerűsítési munkálatai miatt az FC Barcelona labdarúgócsapata a 2023–2024-es idényben a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban fogadja az ellenfeleit. Ez az 1992-es ötkarikás játékok központi létesítménye volt, 1997 és 2009 között a városi rivális Espanyol hazai pályájának számított, és nagyjából 60 ezer néző befogadására alkalmas.

A Barcelona azonban szeretne mielőtt hazatérni az otthonába, már csak azért is, mert a Montjuicba történt költözés következtében drámai mértékben lecsökkent a nézőszám, az előző szezonban mért 83 ezres átlag 40.500-ra csökkent. Bérletből is csak 17 500 darabot tudtak eladni, holott a Nou Campban általában 80 000-nél is több elkel.

A Football Espana beszámolója szerint a klubvezetés kitűzte a visszatérés dátumát.

Az eredeti terv az volt, hogy a stadiont pontosan a klub alapításának 125. évfordulóján, november 29-én nyitják meg újra, ez azonban pár héttel később fog megtörténni: a gránátvörös-kékek a tervek szerint december 15-én játszanak újra bajnokit a Nou Campban, 63 000 néző előtt, ami hozzávetőleg a 60 százaléka a létesítmény majdani teljes kapacitásának.

Az FC Barcelona a múlt hónapban megkapta a városi tanács engedélyét, hogy április 6-tól meghosszabbítsák a munkálatok ütemezését. A stadionban így most hétfőtől péntekig reggel 8 órától éjfélig, szombatonként pedig délelőtt 10-től éjjeli 12-ig dolgoznak a munkások.

A klubvezetés arról egyelőre nem döntött, hogy megemelik-e a belépők árát, vagy továbbra is befagyasztják azokat 2026-ig, amikorra teljesen elkészül a 105 ezer ember befogadására alkalmas aréna, amelynek új neve Spotify Camp Nou lesz.