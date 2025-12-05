Korábbi barátnője eddig ismeretlen részleteket árult el Szoboszlai Dominikról!?

A 30 ezer követővel rendelkező Real Madrid Royal Facebook-oldal hétfőn egy hiheteten álhírt osztott meg Szoboszlai Dominik exéről. Az oldal szerint ugyanis Gécsek Fanni OnlyFans-fiókot nyitott, sőt az szerint a szakítás után azonnal „felnőttfilmes" karrierbe kezdett, és már az első 24 órában komoly bevételre tett szert.

A poszt írója azt is hozzáteszi, hogy létezik egy olyan videói is, ahol a 24 éves modell állítólag olyan részleteket mesél Szoboszlairól, amelyeket korábban senki sem hallhatott. Bár a videó nincs benne sem a posztban, sem a csatolt cikkben – így valószínűleg a videó, ahogy az Onlyfans-es történt is, csak kitaláció.

A poszthoz csatolt cikkben további érdekes, ám valószínűleg légből kapott információk vannak Szoboszlai és Gécsek kapcsolatáról. A lap meg nem nevezett – valószínűleg nem is létező – forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Fanni szerint egy híres focista párjának sokkal nehezebb lenni, mint ahogy azt a legtöbb ember elképzeli. Utalt itt a következőkre:

Állandó stressz és a magánélet hiánya

Szoboszlai intenzív menetrendje miatt a távkapcsolat fenntartása

Azok a pillanatok, amikor „láthatatlannak” érezte magát a Premier League sztárja mellett

A lap arra is kitér, hogy Gécsek azért vágott bele a felnöttfilmes karrierbe, mert saját lábára akart állni a szakítás után.

Ezzel szemben a valóság

Szoboszlai Dominik és volt barátnője, Gécsek Fanni még 2023 szeptemberében szakítottak egymással. A Liverpool futballistája a szakítás óta megházasodott, és gyermeke is született feleségétől, Buzsik Borkától. Míg a 24 éves Gécsek Fanni folytatta a modell- és influenszerkarrierjét, nem regisztrált OnlyFans-ra és nem kezdett felnöttfilmes karrierbe sem.

