Konkrét magyarázatot akar az Everton a Manchester Citytől

Ahogyan arról beszámoltunk, a keretében előforduló számtalan koronavírusus eset miatt elmaradt az Everton elleni bajnoki mérkőzés. A világoskékek közleményben tudatták, hogy betegség miatt nem tudnak kiállni a tabella második helyén álló liverpooli csapat ellen.

Az Evertonnál értetlenül állnak az eset előtt, tudni akarják, hogy a City miért nem vállalta a mérkőzést - szerintük ki tudtak volna állítani 14 mezőnyjátékost a pályára. A manchesteri klub nem közölte, hogy konkrétan hány új esetet fedeztek fel a csapatban és kiket érinthet a koronavírus.

Az Everton közleménye szerint náluk is a biztonság az első, de tudni akarnak minden információról, amit a Manchester City a mérkőzés halasztására vonatkozóan átadott a Premier League-nek, hogy megértsék és világosan lássák miért hozhatták meg ezt a döntést. Nem csak a 2000 rajongó miatt bánják, hogy elmaradt a bajnoki, hanem azért is, mert a játékosok és a stáb is felkészült a kalendárium egyik legfontosabb találkozójára.

