Konferencia Liga: Lovrencsics gólpasszal mutatkozott be – Videó

A Ferencvárostól öt év után távozó Lovrencsics mesteri passzt adott csapattársának.

Lovrencsics Gergő szerződése nyáron lejárt a Ferencvárosnál, és a horvát Hajduk Splitben folytatta a pályafutását, ráadásul nem is akárhogyan. A szélső múlt héten mutatkozott be a bajnokságban, hétközben pedig pályára lépett a Tobol elleni Konferencia Liga mérkőzésen. Az 53. percben egy remek kontra végén a magyar válogatott játékos lőtte be élesen a kapu elé a labdát, csapattársa, a 19 éves Marin Ljubicic pedig közvetlen közelről nem hibázta el a forintost passzt. A horvátok végül 2-0-ás előnyből várják majd a visszavágót.

A Ferencváros egykori kapitánya 5 év után távozott a budapestiektől. A játékos az Üllői úton töltött évek alatt mindent megnyert, amit hazai szinten lehetett, sorozatban három bajnoki címet ünnepelhetett a Ferencvárossal, és első idényében Magyar Kupa győzelemig is eljutott a magyar rekordbajnokkal. Ezenkívül BL- és EL-főtáblán is szerepelhetett a fővárosi csapattal.

