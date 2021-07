Konferencia Liga: Értékes döntetlennel kezdett a Puskás Akedémia

A felcsútiak kemény csatában végül döntetlent játszottak Finnországban.

A finn Inter Turku hazai pályán fogadta a Puskás Akadémia csapatát a Konferencia Liga első fordulójának első összecsapásán. A turkui Veritas Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidőben többnyire a Puskás lépett fel kezdeményezőbben, több nagyobb helyzete is volt a magyar csapatnak, de ezek kimaradtak, előfordult, hogy a kapufa mentette meg a hazaiakat. Hornyák Zsolt vezetőedzőnek már az első félidőben kényszerből cserélnie kellett, Artem Favorov jött be a sérült Deutsch László helyett a 6. percben. A félidőben 0–0 állt az eredményjelzőn.

A fordulás után a Turku kijött a szorításból és az 59. percben Benjamin Kallman góljával vezetést is szereztek a finnek. Ezután a hazaiak át is vették az irányítást, ez talán annak is köszönhető, hogy még a finn bajnokság nyáron is zakatol, addig a magyar csapat csak nem olyan rég kezdte meg a felkészülést, ráadásul a felcsútiak 2 hónapja tétmérkőzést sem játszottak. A Puskás játékából ugyan eltűnt a gólveszély, mégis Plsek szép lövésével egyenlíteni tudtak a 76. percben. A hajrában a Puskás Akadémia járt közelebb a győzelemhez, de Plsek lövése a 87. percben a kapufán csattant. Több lehetőség már nem volt a mérkőzésen, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

A visszavágót egy hét múlva játszák a csapatok Magyarországon.

Inter Turku-Puskás Akadémia 1-1

