Konferencia-liga: bemutatkozik a MOL Fehérvár

Szabics Imre vezetőedző a klub sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a MOL Fehérvár FC felkészülten várja az örmény Ararat Jereván elleni párharcot a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének első fordulójában.

A klub honlapja szerint a szakvezető kiemelte, hogy a felkészülést a válogatott játékosaik nélkül kezdték, azonban minden labdarúgó nyári teljesítményével elégedett. Hangsúlyozta, hogy a szakmai stáb a legjobb tudása szerint készítette fel a játékosokat a csütörtöki, első találkozóra, az ellenfelet pedig alaposan feltérképezte.

Szabics elárulta, hogy összesen tíz egykori és jelenlegi válogatott futballista szerepel az örmények keretében, amely a nyáron nagy változásokon ment keresztül.

„Örülünk, hogy kezdődik a tétmérkőzések sorozata. Azok a játékosok, akik részt vettek a felkészülésen, megszerezték az alapokat a szezonra, taktikailag és kondicionális szempontból is. A keret hozzáállásával is elégedett vagyok. Az Ararat játékát legjobb tudásunk szerint kielemeztük, természetesen az egész stábunk ezen dolgozott. Az örmény kupagyőztesről van szó, tíz ex-, vagy aktuális válogatott van a keretükben, de elég nagy volt a fluktuáció náluk, sok játékos érkezett és sok távozott. A csapatunkat, ahogy minden más eddigi mérkőzésre, felkészítettük, tényleg alig várjuk, hogy elkezdődjön a mérkőzés!” – idézi a klub honlapja a szakembert.

A kapus Kovácsik Ádám - aki térdsérülés miatt tavaly október óta nem védhetett tétmérkőzésen - elmondta, hogy ismét százszázalékos állapotban érzi magát.

„A sérülésem szerencsére már a múlté, egyáltalán nem foglalkozom vele. Minden nemzetközi meccs nehéz, így a csütörtök esti is az lesz, de mindenképpen győzni szeretnénk hazai pályán” – nyilatkozta. A válogatott kapus elárulta, hogy van benne bizonyítási vágy, emellett azonban élvezni szeretné a játékot, hiszen nagyon régen szerepelt tétmeccsen.

A MOL Fehérvár FC-Ararat Jereván találkozó csütörtökön 20 órakor kezdődik a MOL Aréna Sóstóban.

