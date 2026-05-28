Magyar szurkolókra támadtak a szlovákiai osztályozó után + VIDEÓ

3–0-s győzelmet aratott a múlt szombati visszavágón, így összesítésben 3-1-re legyőzte osztályozós ellenfelét a Révkomárom, amivel bennmaradt a szlovák első osztályban. Igen ám, csakhogy a zólyomi szurkolókban felment pumpa a vereség után, így a felvidéki magyar drukkereken szerették volna levezetni a feszültségüket – számolt be róla a Nagy-magyar foci Instagram-oldal.

Történ ugyanis, hogy a két tábor egyszerre ért ki a Révkomárom ideiglenes hazai pályájaként szolgáló aranyosmaróti stadionból. A zólyomiak ekkor különféle magyarellenes rigmusokkal provákálták az észak-komáromi és dunaszerdahelyi szimpatizánsokat, amire ők a jól ismert "Ria-Ria-Hungária"-rigmussal válaszoltak.

Több se kellett a vendég ultráknak, akik nekiugrottak a felvidéki drukkereknek – a kisebb dulakodásnak végül a biztonságiak közbelépése vetett véget. Kisvártatva a helyszínen tartózkodó rendőri erők szintén megjelentek a két tábor körül, de addigra már lehiggadtak a kedélyek.

A hírt közlő portál rávilágít, hogy a szezon folyamán nem ez volt az első felvidéki magyarokat ért atrocitás a szlovákiai lelátókon. Korábban a harmadosztályú Rimaszombat szurkolói másztak át a saját stadionjuk vendégszektorába, és támadtak rá az ott tartózkodó Füleki TC-hívekre.

