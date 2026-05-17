Drámai VAR-ozás után még van esélye bennmaradni a magyaros csapatnak + VIDEÓ

Abban a tudatban fogadta az utolsó Révkomárom az eggyel fölötte, osztályozós helyen álló Eperjest a szlovák bajnokság alsóházának zárófordulójában, hogy csak egy győzelemmel menekülhet még meg a kieséstől.

Ehhez minden adott volt, hiszen Alen Mustafic találatával már a 26. percben előnybe került az új stadionjának építése miatt ideiglenesen Nagymihályon játszó KFC. Igen ám, csakhogy a 90+1. percben egy szöglet utáni lecsorgóból szerzett góllal úgy tűnt, a másodosztályba taszítja az észak-komáromiakat az Eperjes.

Az esetnél azonban a videóbírónak is közbe kellett avatkoznia, amely hatperces vizsgálat után les miatt visszavonta a találatot.

Ahhoz, hogy a magyar identitását vállaló KFC megőrizze élvonalbeli tagságát, a másodosztály második helyezettjét, a Zólyomot kell kiejtenie egy oda-visszavágós osztályozó során.

Amint arról a GOAL is beszámolt, a bajnoki hajrára menesztette vezetőedzőjét, Radványi Miklóst a Révkomárom, így az utolsó mérkőzésekre a szakmai stáb több tagja készítette föl az együttest.

A drámai jelenetsor 9:39-nél kezdődik.

