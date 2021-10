Közülük kerülhet ki a dúsgazdag Newcastle új edzője

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ahogy tőkeerős befektető vette át a Newcastle Unitedet, úgy indultak be a pletykák a Szarkák lehetséges új igazolásairól. Pár izgalmasnak ígérkező játékos mellett viszont már a csapat új edzőjét is elkezdte keresni a tulajdonosi kör.

Bár jelenleg Steve Bruce irányítja a Newcastle United csapatát, a szurkolók szívébe sem lopta be magát, és állítólag az új tulajdonosi kör is nagyobb formátumú szakemberre bízná a csapat irányítását. A kívánságlista élén Antonio Conte áll, aki az olasz válogatott, a Chelsea és a Juventus edzőjeként is tudja, milyen eredménykényszer alatt dolgozni, de a hírek szerint a Bournemouth korábbi mestere, Eddie Howe is jó esélyekkel indulna egy álláspályázaton, mert releváns Premier League tapasztalattal rendelkezik, és a tetszetős támadó foci híve, a harmadik jelölt pedig Brendan Rodgers, a Leicester City jelenlegi menedzsere.

Manapság nem maradhat ki egyetlen angliai pletykából Frank Lampard és Steven Gerrard sem, a két egykori remek labdarúgó előtt szép edzői karrier állhat, de szóba hozták a Newcastle-lel a korábban a Románál dolgozó és a Tottenhammel is összeboronált Paolo Fonsecát is.

