Golden Boy-díj: Közülük kerül ki Európa legjobb fiatal játékosa

Decemberben kiderül, ki léphet Messi és Mbappé nyomdokaiba.

A Tuttosport nyilvánosságra hozta annak a 20 fiatal labdarúgónak a listáját, akik közül valaki megkaphatja a Golden Boy-díjat.

Az Európa legjobb 21 éven aluli labdarúgójának járó elismerést az olasz lap minden évben kiosztja, és korábban már olyan sztárokat is díjazták, mint Lionel Messi, Paul Pogba, vagy épp Kylian Mbappé

2018-ban az akkor még az Ajaxban szereplő Matthijs de Ligt nyert, és az azóta már a Juventushoz igazoló védő ismét ott van az esélyesek listáján.

Rajta kívül többek között a -vel bajnoki címet nyerő Phil Foden, Atlético Madrid által 120 millió euróért leigazolt Joao Félix, a -be berobbanó Mason Mount, a Dortmundnál továbbra is húzóembernek számító Jadon Sancho, valamint a Salzburg színeiben élete első mérkőzésén mesterhármast szerző Erling Braut Haland is ott van a jelöltek között.

A győztes kilétét december 16-án Torinóban hozzák nyilvánosságra.

A 2019-es Golden Boy-díj jelöltjeinek teljes listája:

Matthijs de Ligt ( , Hollandia)

Alphonso Davies ( , Kanada)

Gianluigi Donnarumma ( , Olaszország)

Ansu Fati ( , Spanyolország)

Philip Foden (Manchester City, Anglia)

Matteo Guendouzi ( , Franciaország)

Erling Haland (RB Salzburg, Norvégia)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, Németország)

Joao Felix ( , Portugália)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt, Szerbia)

Moise Kean (Everton, Olaszország)

Kang-in Lee (Valencia, Dél-Korea)

Andrij Oleksijovyc (Valladolid, Ukrajna)

Donyell Malen (PSV Eindhoven, Hollandia)

Mason Mount (Chelsea, Anglia)

Rodrygo ( , Brazília)

Jadon Sancho ( , Anglia)

Ferran Torres (Valencia, Spanyolország)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brazília)

Nicolò Zaniolo (Roma, Olaszország)