Közel a megegyezés a Manchester United és a Borussia Dortmund között

Állítólag már nem sok választja el Jadon Sanchót, hogy Dortmundból Manchesterbe szerződjön.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az angolok óvatosan, de folyamatosan emelik a tétet, úgy tűnik ebben az átigazolási szezonban már nem akarnak lemaradni egyik legfontosabb célpontjukról. Jadon Sancho hamarosan alá is írhat a Manchester Unitedhez.

A Football Insider portál is megerősíti azt, amit már a Goal is megírt, vagyis hogy az angol válogatott már mindenben megegyezett a Vörös Ördögök vezetőségével, és csak arra vár, hogy Dortmundban is rábólintsanak a transzferre. Éppen ezért a manchesteriek minden eddiginél jobb ajánlatot készül tenni, melyben 77,5 millió font szerepel. Ez pedig – úgy hírlik – a dortmundi menedzsment számára is elfogadható, és ne kizárt, hogy néhány napon belül be is jelentik a szerződés megkötését.

Ugyanakkor a Football Insider arról is ír, hogy Jadon Sancho az Európa-bajnokság végéig biztosan nem vált klubot. Ez érthető, hiszen az angol válogatott ott van a legjobb tizenhat között, és gyorsan tegyük hozzá, hogy az már csak formalitás lesz, hogy végül mikor ír alá új munkahelyére, ha idén nyáron Manchesterbe költözik, a United szurkolók időponttól függetlenül boldogok lehetnek.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A franciák Eb-győzelme 4,90-szeres pénzt fizet.