Kötelezővé teszik a koronavírus elleni oltást a Premier League-ben

Anglia a 2021/22-es szezontól kötelezi a top klubjait, hogy részt vegyenek az Egyesült Királyság oltási tervében.

Az angol élvonalban szereplő csapatok játékosainak és a stábtagoknak is be kell oltatniuk magukat, hogy megelőzhető legyen a szigetországi futball teljes leállása. A kormány hosszútávú terve az, hogy a meccsekre látogató szurkolók október 1-től kizárólag Covid igazolvánnyal léphessenek be a stadionokba, valamint, hogy a játékosok is rendelkezzenek a védőoltás mindkét dózisával. A Premier League támogatja ezt a kezdeményezést és arra buzdítja a klubokat, hogy minél hamarabb oltassák be az alkalmazottakat a kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Az előző szezonban az Angliában futballozó játékosoknak kötelező volt a heti két tesztelés, de abban bíznak, hogy az oltás hatékonyabb lesz. Néhány klub barátságos mérkőzéseket szervez, amelyen a lelátóknak csak a 75 százalékát foglalhatják el a szurkolók, így tesztelik az új szabályokat és lehetőségeket.

Több stadionban is mobil-oltópontokat alakítottak ki, többek között a Chelsea, a Tottenham, és a Wolverhampton stadionjánál, ezzel is arra sarkallva az embereket, hogy adassák be minél hamarabb maguknak a Covid-19 elleni vakcinákat. A kormány döntésének nyilvánosságra hozatala óta számos játékos és edző is posztolt arról, hogy beolttatta magát a Premier League által indított #WeAreOneTeam kampány keretein belül.

