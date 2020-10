BL: Könnyedén nyert a Bayern, győzött a City és a Liverpool is

Megrendezték a 1. fordulójának szerda esti mérkőzéseit is. Korábban a Real vereséget szenvedett, Szoboszlai pedig óriási gólt lőtt, de csak egy pontot szerzett csapatával.

A-CSOPORT

Az elleni 4-0-ás győzelemmel magabiztos rajtot vett a címvédő Bayern. Hansi Flick együttese a sorozatbeli 12. győzelmét aratta a BL-ben, nem is akármilyen gólokat lőttek a müncheniek: Kimmich ívelését Coman vette át és fejezte be szépen, majd az ő passzából Goretzka növelte a bajorok előnyét. A második félidőben Tolisso egy hatalmas bombagóllal, Coman pedig egy cseles szóló után alakította ki a meccs végeredményét. Az összefoglaló:

Több csapat

A csoport másik meccsén játszott 2-2-es döntetlent a Salzburg és a Lokomotiv Moszkva. Az összefoglalóban megtekinthetitek Szoboszlai gólját is.

B-CSOPORT

Ebben a csoportban került megrendezésre a 2-3-ra végződő - Sakhtar Donyeck meccs. A madridiak 0-3-mas hátrányban is voltak, amikor egy feltámadás után majdnem egyenlítettek is. A lesszabályon és a videóbírón múlott, hogy nem tudtak pontot szerezni az ukránok ellen.

A kvartett másik találkozóján az hazai pályán játszott 2-2-es döntetlent a négy év után visszatérő Gladbachhal. A vezetést Lukaku szerezte meg a második félidő elején, ezt Bensebaini egyenlítette büntetőből. A németek hat perccel a vége előtt Hofmann révén kihasználtak egy hazai figyelmetlenséget, de ez végül nem volt elég a győzelemhez, ugyanis az Inter belga sztárcsatárja a meccs utolsó percében, egy szöglet utáni szituáció után végül otthon tudott tartani egy pontot.

C-CSOPORT

Pep Guardiola csapata a Portot fogadta zártkapuk mögött. A portugálok korán ráijesztettek a Manchester Cityre, Luis Diaz alig negyed óra és egy nagyszerű szóló után juttatta Ederson kapujába a játékszert. Nem sokkal később Aguero büntetőből egyenlített, majd a második félidőben Gündogan szabadrúgásgóljával és Ferran Torres lövésével maguk mellett döntötték el a nyitómérkőzést az angolok.

Az Olympiakos - Marseille mérkőzésen csak egyetlen gól döntött, azt is a 91. percben lőtte Koka, a görögök játékosa. A vendégcsapat figyelmetlen volta fejesénél, amely sokat számíthat még a végelszámolásban.

D-CSOPORT

Bemutatkozhatott a is. Van Dijk hosszú idő után először nem volt ott a pályán, de Jürgen Klopp csapata így is le tudta győzni idegenben az Ajaxot. Némi szerencse is kellett ehhez, ugyanis csak Tagliafico öngóljával sikerült elhozni a három pontot.

A Másik meccsen az Atalanta a Midtylland otthonában aratott fölényes, 4-0-ás győzelmet. Az olaszok Zapata, Gomez és Muriel góljával már 42 perc után 3-0-ra vezettek, az utolsóelőtti minutumban Miranchuk góljával aztán megadták a kegyelemdöfést is.