Koeman: "Egy ponton azt mondtam, kiszállok, de végül nem tettem"

Amint arról beszámoltunk, a vasárnapi, El Clásicón elszenvedett vereség után a Camp Nou-t elhagyó Ronald Koeman autóját megrohamozták a Barcelona-drukkerek, szemrehányást tettek neki a gyenge szereplés miatt, felmásztak a kocsijára és ütlegelték azt.

A Rayo Vallecano elleni szerdai bajnokit megelőző sajtótájékoztató nagy része ezen eseményekről szólt. Koeman szerint a fő probléma az emberek hiányos oktatásában keresendő, és megoldásokat vár a klubtól, hogy ez a közjáték ne ismétlődhessen meg többet.

"Szerintem ez társadalmi probléma. Ők olyan emberek, akiknek nem tanították meg, mi a helyes értékrend. A stadionban még 0-2-nél is ennek ellenkezője volt a hangulat. Nem kell túl sok figyelmet fordítani ezekre az emberekre. Úgy tűnik, ez csak velem történt meg, de tudniuk kell, hogy ezt sok játékos és családja is megtapasztalta már, még Carles Puyol is. A klub tisztában van vele, hogy nem hagyhatjuk el úgy a stadiont, mint bárki más, meg kell találniuk a módját, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Nem akarok ezzel többet foglalkozni, ez egy társadalmi probléma, ami az egész világon jelen van, nem csak nálunk" - mondta Koeman.

"Éppen dokumentumfilmet forgattak velem, tehát megvannak a felvételek. Hátul ketten ültek, mellettem pedig a feleségem. De nem féltem. Egy ponton azt mondtam, kiszállok, de végül nem tettem. Már mindenkinek kamerás telefonja van, meg Tik Tok-ja, rengeteg követővel, és csak arra várnak, hogy felvegyenek. Ez az oktatás problémája" - tette hozzá a holland tréner, majd rátért a csapat helyzetére is.

"Az emberek tudják, hogy fejlődünk, nem mindig csak az eredményt kell nézni. Megértem, hogy csalódottak, hogy kikaptunk a Real Madridtól, de láttam jó dolgokat. Edzőként mindenhol nagy nyomás alatt kell dolgoznod, de a nagy csapatoknál ez még jobban igaz. Ancelotti is tudja ezt pontosan. Beszéltem vele, bátorított. Szeretek a játékosokkal lenni, edzéseket tartani, meccseket elemezni, felkészíteni a csapatot. A napon, amikor már nem élvezem ezeket, nyugodtan elmegyek" - zárta gondolatai a Barcelona edzője.

