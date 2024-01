Kodro árából alaposan megerősödhet a Fehérvár

Magyar válogatott középpályás is van a kiszemeltek között.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Kenan Kodróért kapott átigazolási díjból alaposan megerősítheti keretét a Fehérvár.

A cikk lejjebb folytatódik

Mint megírtuk, a címvédő Ferencváros szombaton leigazolta az OTP Bank Liga góllövőlistáját vezető Kenan Kodrót. Az átigazolás részleteiről nem számoltak be a klubok, így nem derült ki, hogy a Fehérvár mekkora összeget kapott a 30 esztendős, 15-szörös bosnyák válogatott támadóért, akinek fél év múlva járt volna le a megállapodása a piros-kékeknél, az FTC pedig kivásárolta a szerződéséből.

Az nb1.hu információi szerint mindenesetre a bajnoki tabella harmadik helyén telelő Fehérvár FC a játékosért kapott pénzből alaposan megerősítheti a keretét.

A székesfehérváriak télen eddig Simut Mario és Kovács Patrik érkezését jelentették be, de a klubvezetés további erősítéseken dolgozik.

A portál úgy tudja, hogy az egyik kiszemelt a Mezőkövesd kapusa, Riccardo Piscitelli, aki a Görögországba szerződött Kovács Dániel helyére érkezne. Az olasz hálóőr eddig 56 magyar élvonalbeli meccsen védett.

A matyóföldiek másik sztárja, Stefan Drazsics is szerepel a fehérváriak kívánságlistáján. A most 31 éves szerb csatár eddig 147 NB I-es mérkőzésen 45 gólt szerzett, az ősszel 17 találkozón 8-szor vette be az ellenfelek kapuját és egy gólpasszt is kiosztott.

A 12-szeres magyar válogatott Vécsei Bálintra is szemet vetett a Fehérvár. A 30 esztendős középpályás a japán Vissel Kobe csapatához igazolt, miután a 2022/23-as szezont követően a Ferencváros nem tartott rá igényt. Japánban két meccsen 22 percet kapott, de tagja volt a bajnokcsapatnak. A magyar bajnokságban ezt ötször mondhatta el magáról, egyszer a Honvéddal, négyszer a Ferencvárossal. A zöld-fehérekkel Magyar Kupát is nyert.