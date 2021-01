Kluivert szívesen folytatná Lipcsében

Justin Kluivert játékjogát az birtokolja, de a 21 éves holland srác eltudja képzelni, hogy a jelenlegi állomáshelyén, Lipcsében folytassa a pályafutását.

"Először is fitt akarok lenni, teljesíteni akarok, valamint akarom a góljaimat is. A dolgok néha maguktól dőlnek el, de azt elmondhatom, hogy nagyon boldog vagyok itt és teljesen jól érzem magam. Természetesen lehetőségemben áll az is, hogy hosszabb ideig játsszak itt."

A legendás holland támadó, Patrick Kluivert fia erre a szezonra, kölcsönbe csatlakozott Gulácsi, Szoboszlai és Orban csapattársaként a Lipcséhez, de a németeknek opciós joguk van arra, hogy végleg megszerezzék őt az olaszoktól - ennek díja azon is múlik majd, hogy hány mérkőzést abszolvál csapatában a holland srác.

A cikk lejjebb folytatódik

Bár jelenleg sérüléssel bajlódik, Kluivert a 14 idei meccsén két fontos gólt már szerzett - egyet a elleni 3-3-mas döntetlen, egyet pedig a 3-2-es legyőzése során vitt be az ellenfél kapujába, mindezt három napon belül. Utóbbival jelentős részt vállalt abból, hogy csapata ott lesz a egyenes kieséses szakaszában is.

"Az első gól nagyon fontos egy támadónak. Megkönnyebbültem, mert az első gól nekem is mindig a legnehezebb, ezután viszont nyugodtabbá váltam. A második gól követte is gyorsan."

