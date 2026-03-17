Diego Borges
C. Kovács Attila

Klubrekordért távozik a ZTE brazil játákosa – hivatalos

A Zalaegerszeg klubrekordot jelentő összegért eladta Diego Borgest a tengerentúli profi bajnokságban (MLS) szereplő Sporting Kansas City együttesének.

A zalai klub honlapjának keddi közlése szerint ez az üzlet "kulcsfontosságú volt a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából", továbbá növelte az egyesület vonzerejét a játékosok szemében, mert azt bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik szakmai előrelépésre.

"Tágabb értelemben ez a lépés nemzetközi szinten is növeli klubunk ismertségét, és segíthet feltenni a térképre a ZTE FC-t, valamint régiónkat egy olyan közönség számára is, amely kevésbé ismert minket. A magyar bajnokság szempontjából ez egy fontos tendencia része. Az elmúlt hónapokban megvalósult nemzetközi átigazolások – mint például Tóth Alex, Varga Barnabás, Dénes Vilmos, Matheus Saldanha, Pécsi Ármin, Heitor, Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund – a liga növekvő nemzetközi elismertségét mutatják" 

- fogalmazott Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke.

A 21 éves brazil védő nyáron érkezett a kék-fehérekhez, akiknél hat bajnoki találkozón lépett pályára.

Forrás: MTI

