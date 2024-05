Klopp szerint öt pontot érdemelt volna a kétgólos előnyt elherdáló Liverpool

„Tudom, hogy senki sem akarja ezt hallani, de…”

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere nem kesereg azon, hogy csapata kétgólos előny leadva végül 3–3-as döntetlent ért el hétfő este az Aston Villa otthonában.

A német szakember egy remek karakterű és hozzáállású gárdát látott a pályán, amely öt pontot is érdemelt volna a teljesítményéért.

A Vörösök szezon végén távozó trénere arról is beszélt, hogy a jövőre nézve megvan az alap és büszkeséggel tölti el, hogy övék Anglia harmadik legjobb együttese.

Mint megírtuk, a Liverpool a hajrában kapott gólokkal kétgólos előnyt herdált el és végül 3–3-as döntetlent játszott az Aston Villa otthonában hétfőn este a Premier League 37. fordulójában. A birminghami gárda még versenyben van a Bajnokok Ligája-indulásért, az pedig már korábban eldőlt, hogy a Vörösök a harmadik helyen végeznek.

„Nem érzem magam frusztráltnak. Talán kellene, de egyszerűen nem teszem. Nagyon boldog vagyok. Mindannyian láttunk már olyan meccseket, amikor egy csapat abszolút mindenért játszik – a BL-be jutás valószínűleg mindent jelent az Aston Villának –, a másik pedig már rögzítette a pozícióját. A mai kihívás az volt, hogy karaktert kellett mutatnunk – és a fiúk szenzációs karaktert és hozzáállást mutattak” – idézte a klubhonlap Jürgen Kloppot:

„Pályafutásom során nagyon ritkán fordult elő, hogy az utolsó két mérkőzésen már semmiféle tét nem volt. Talán kétszer vagy háromszor történt meg velem. Most egy remek karakterű csapatot láttam a pályán. A teljesítményünkért öt pontot kellett volna kapnunk, de csak egy járt érte. Imádtam, amit ma bemutattunk”.

A Liverpool menedzsere az ellenfelet is dicsérte, mondván Unai Emery csapatai történelmileg jól szervezettek, uralni tudják a játékot.

„Agresszívek akartak lenni, nekünk akartak jönni, de nem tudtak, mert rugalmasak voltunk” – mondta a Vörösöket az utolsó idegenbeli mérkőzésén irányító, a szezon végén távozó szakember, aki röviden szóba hozta Szoboszlai Dominikot is. A magyar válogatott csapatkapitánya csereként lépett pályára a 76. percben, és egy nagyobb helyzet is adódott előtte.

„Vezettünk 3–1-re, ami csodálatos, aztán elkezdtünk fáradni. Volt két-három lehetőségünk, Dom előtt is adódott egy nagy helyzet. Aztán elkövettünk egy hibát, a Villa feljött 3–2-re, és megérezte, majd megragadta a lehetőséget” – tette hozzá.

Jürgen Klopp rámutatott: lehet azt mondani, hogy az évad összefoglalója volt ez a meccs, amelyen a hajrában herdálták el a kétgólos előnyt – ő azonban nem így látja.

„Számomra a szezon története az, hogy a fiúk nagyon-nagyon jó karakterrel és szenzációs hozzáállással rendelkeznek – ezért van most 79 pontunk. Tudom, hogy senki sem akarja ezt hallani, de – ahhoz képest, ahonnan indultunk – büszkeséggel tölthet el az a kijelentés, hogy a miénk a harmadik legjobb csapat a bajnokságban. Sok változtatással javultunk, és ez tetszik. Egy-két hétig el kell fogadnunk, hogy nem lehetünk a liga legjobb vagy második legjobb csapata, de ez egy jó alap a jövőre nézve” – hangsúlyozta Klopp.

Mint mondta, meg kell nézni, mi nem működött a szezon során és ha szükséges, akkor változtatni kell – ez azonban már nem az ő felelőssége, feladata lesz.

Mint megírtuk, bár a hivatalos bejelentés még nem történt meg, minden bizonnyal a Feyenoord edzője, Arne Slot veszi át a német helyét.

„Az alap megvan, az új hatások mindig segítenek. Megtettük, amit tudtunk, és ha jobban is csinálhattuk volna, akkor valószínűleg jobban is csináltuk volna. Most ott vagyunk, ahol tartunk. Ennyi” – szögezte le.