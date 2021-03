Klopp: senki sem fog távozni, ha nem jutunk be a BL-be

Pár hete még a címvédés esélyét siratta a Liverpool, ma már az is kérdéses, hogy a szezont a legjobb négy között zárják-e a Chelsea elleni vereséget követően .Jürgen Klopp legnehezebb időszakát éli meg a liverpooli padon, ám úgy gondolja csapata nem fog szétesni, akkor sem, ha nem sikerülnie kvalifikálni magukat a Bajnokok Ligájába.

Az elmúlt hetek sorozatos vereségei ellenére még mindig optimista Jürgen Klopp, szerinte a jövőben is sikeresek tudnak lenni, hiszen rengeteg a potenciál a csapatában. A német szakember attól sem tart, hogy a legnagyobb sztárok nyáron el akarnak majd igazolni, ha nem jutnak be a Bajnokok Ligájába.

"Attól még, hogy ha esetleg nem jutunk be a BL-be, még nem leszünk egy átlagos klub. Ez egy nagyon nehéz év számunkra, de ez egy erős klub és tele vagyunk potenciállal. Ebben a szezonban nem tudtunk élni eddig a lehetőségeinkkel de ez semmit sem jelent a jövőnkre nézve. Nehéz időket élünk ez tény, de hosszú távon még így is jobb helyzetben vagyunk, mint több riválisunk. Nem aggódunk amiatt, hogy mi lesz a jövőben, jó kezekben van a csapat, remek játékosaink vannak" - nyugtatta a csapat szurkolóit a Klopp.

A németnek felvették a kérdést. hogy Mané, Szalah esetleg Allison sem szívesen maradna BL-nélkül.

"Tudom, hogy a játékosaim lojálisak a csapathoz. Nincs erről szó, egyetlen játékos sem fogja azt mondani, 'ha nem jutunk be a legjob négy közé, akkor én elmegyek'. Tudom, hogy ez nem fog megtörténni, elég régóta ismerem a játékosaimat. És ez az igazolásainkat sem fogja érinteni. Ha lenne olyan játékos, aki azt mondja, hogy nem akar Liverpoolba jönni, mert nem vagyunk a BL-ben, akkor azt a futballistát mi sem akarjuk itt látni. Ez persze azokra is érvényes, akik most itt vannak. Ha valaki emiatt nem akar itt maradni, akkor mi sem akarjuk, hogy a Liverpoolban játsszon" - mondta Klopp a 'BL-kérdésre' válaszolva.

A Chelsea elleni vereséget követően a Vörösök mindössze a hetedik helyen állnak a Premier Leauge-ben, négy ponttal lemaradva a negyedik helyen álló londoni kékek mögött. A hétvégi fordulóban a Liverpool a Fulhamet fogadja az Anfield Roadon.