Klopp rémálma valóra válhat: egyszerre veszítheti el Szalaht és Manét

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A szenegáli Sadio Mané és az egyiptomi Mohamed Szalah csapata is nagy esélyese a január 9-től február 6-ig tartó Afrikai nemzetek kupájának, így akár hat hétre is távol lehetnek az Anfieldtől, de a guineai Naby Keita is részt vesz a tornán, így róla is le kell mondania Kloppnak januárban.

A Vörösök fanatikusai sokáig bízhattak abban, hogy a Leicester (december 28.) és a Chelsea (január 2.) elleni rangadókon még a csapat rendelkezésére állnak az afrikai játékosok, azonban Al Ahly kérésére majdnem egy héttel korábbra tehetik a kontinensviadal kezdetét, értesült róla a Daily Mail.

Az egyiptomi együttes részt vesz a február 3-án kezdődő klubvilágbajnokságon, és attól tart, hogy több játékosára nem számíthat majd a torna kezdetekor az Afrika-kupa miatt.

Ha az AFCON elfogadja az Al Ahly kérést, akkor a torna január 3-án kezdődne, ami azt jelentené, hogy Jürgen Klopp Manét, Szalaht és Keitát is el fogja veszíteni a sorsdöntő mérkőzésekre.

Nemcsak a Liverpoolt fogják rosszul érinteni a Afikra-kupa küzdelmei, a Chelseanek Edouard Mendyt és Hakim Ziyechot, az Arsenalnak Thomas Parteyt, Pierre-Emerick Aubameyangot, Nicolas Pépét és Mohamed Elnenyt kell majd nélkülöznie a torna ideje alatt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City a kövektező fordulóban a Leeds Unitedet fogadja, ahol a hazai siker 1.17, a döntetlen 7.75, míg a vendég győzelem 7.50-szeres szorzót ér. (x)