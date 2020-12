Klopp nem tudja kritizálni Joachim Löw-öt

Óriási támadások érik Joachim Löw német szövetségi kapitányt, miután a válogatott beleszaladt egy hatosba a spanyolok ellen. Sokan már ott tartanak, hogy Jürgen Kloppot ültetnék a kispadra, de a menedzserének más tervei vannak.

Löw 2006 óta vezeti a válogatottat, amellyel számos sikert ért el, 2014-ben például világbajnoki címet nyert. Aztán négy évvel később Oroszországban a csoportból sem jutott tovább az együttes és a sem volt egy diadalmenet. Nagy a nyomás a kapitányon és a szövetségen is, amely kiállt a szakember mellett és megerősítette az állásában.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

A kritikusok a váltás mellett azt szeretnék elérni, hogy Jürgen Klopp legyen az új szövetségi kapitány, ám a Liverpool menedzsere másként áll a dolgokhoz.

„Hatalmas esélye van arra, hogy megfordítsa a dolgokat – mondta az 53 éves szakember a Welt am Sonntag-nak. – Jövőre Európa-bajnokság lesz, amelyet akár meg is nyerhet, ha tovább dolgozhat. Senki sem tökéletes, de a legtöbben elég jók vagyunk, és Jogi is az. Nem tudom kritizálni. Néhány döntés hatása, csak a későbbiekben lesz látható, bízom benne, hogy pontosan ott tart az úton, ahol tervezte. Az emberek mindig azt gondolják, hogy a következő edző azonnal sikeresebb lesz, de nem mindig ezen múlik az eredményesség. Jogi évek óta rendkívül sikeres.”

Az Unibeten az Euro2020-ra is lehet fogadni, csak ide kell kattintani.