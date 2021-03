Klopp: Nagyszerű lenne kitalálni, hogyan változtassunk

Tovább íródik a Liverpool történelmi mélypontja - a Vörösök a sorozatbeli hatodik mérkőzésüket veszítették el az Anfield Roadon. Ezúttal a kiesőjelölt Fulham tudta őket Lemina első félidőben szerzett góljával 1-0-ra megverni (jegyzőkönyv itt)

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpool ezzel a hetedik a tabellán, de ami ennél is aggasztóbb, hogy a közvetlenül előttük álló csapatok közül a West Ham és az Everton két, a Chelsea egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, míg az üldözők közül a kilencedik, három ponttal lemaradó Aston Villa is közvetlen veszélyt jelent rájuk, ugyanis ők is két bajnokival kevesebbet abszolváltak.

A sérülésekkel megtizedelt, fáradt liverpooliak legnagyobb problémája, hogy nem tudnak gólt szerezni - erre és az ellenfél erősségére hívta fel a figyelmet Jürgen Klopp a meccs után.

"Voltak pillanatok, amikor nagyobb kifejthettünk volna nagyobb nyomást - a félidő előtt bekapott gól nagy csapás volt számunkra. Megpróbáltunk reagálni rá, a srácok ezt megmutatták, de végül nem szereztünk gólokat, és ez itt a nagy probléma. A Fulham problémák elé állított minket, ez egyértelmű. Jó formában vannak, ez egy jó csapat. Mindannyian egyetürtünk abban, hogy bent kell maradniuk a PL-ben. A srácok győzni akartak, nem ez volt a baj. Megvan bennük minden, de jelenleg nem tudják megmutatni. Nagyszerű lenne kitalálni, hogy hogyan tudnánk ezt egy csapásra megváltoztatni."

A Liverpool kedden már Budapesten, a Leipzig vendéglátójaként lép pályára a Bajnokok Ligájában. A szintén budapesti mérkőzést "vendégként" 2-0-ra megnyerték Gulácsiék ellen.