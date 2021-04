Klopp müncheni szerződtetése nagy csapás lenne a Szuperliga csapatainak

A német bajnoknál egyelőre nincs új edző, de a spekuláció már elkezdődött.

Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München vezérigazgatója azt állítja, hogy egyelőre nincs döntés arról, hogy ki lesz Hansi Flick utódja a kispadon, de a legújabb spekulációk szerint Jürgen Klopp is esélyes lehet.

Természetesen ebben is benne van a Szuperliga, amelynek az egyik alapítója a Liverpool, ám ettől nem boldog a német menedzser, aki a Leeds elleni hétfői meccset követően, finoman ugyan, de hangot is adott a rossz érzéseinek. Márpedig a legendák szerint az, aki kibeszél a rendszerből nem sok jóra számíthat. Kloppnak 2024-ig érvényes a szerződése a Liverpoollal, de láthatóan a jelenlegi bonyolult helyzetben gyorsan változhatnak a dolgok.

A liverpooliak főnöke a Sky Sportsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy megérti az új sorozat iránti ellenérzéseket, de azt is hozzátette, hogy nem akarja cserbenhagyni a csapatot.

"Húsz éve vagyok a labdarúgásban - kezdte Klopp. - Ennyi idő alatt sokszor előfordult már, hogy a tulajdonosok a megkérdezésem nélkül döntöttek. Nem is akarok benne lenni ezekben az ügyekben én a futballal foglalkozom. Teszem a dolgom Liverpoolban, ameddig engedik. Hallottam, hogy lemondok, de a nehéz időkben én még jobban ragaszkodom a klubomhoz. Felelősnek érzem magam a csapatért, a klubért és a szurkolókkal meglévő kapcslatért is. Nehéz időszak, de próbálok segíteni valahogy ennek az elrendezésében."

Mindeközben a Bayern München - a többi német klubbal együtt - elutasítja a Szuperligát.

"Nem vagyunk részesei ennek az egésznek és nem is leszünk - fogalmazott Rummenigge. - Örülök, hogy a Bundesligában szerepelhetünk és annak is, hogy a Bajnokok Ligájában is játszhatunk. Emellett pedig a szurkolók iránti felelősségről sem feledkezhetünk meg, márpedig a drukkerek általában ellenzik az ilyen reformokat és érezzük a felelősségünket a labdarúgás iránt is."

Rummenigge a Corriere della Serának nyilatkozott és szó esett az edzőkérdésről is, amikor a lap felvetette neki, hogy Klopp a tervek ellen emelt szót, ráadásul a müncheni szerződtetése szimbólikus csapás lenne a Bayern részéről a szuperligás csapatok felé.

"Még nem döntüttünk az edző személyéről, előbb megnyerjük a bajnokságot, majd kitaláljuk, hogy mit tegyünk. Természetesen tudom, hogy Klopp a szuperligás tervek ellen van" - mondta Rummenigge.

