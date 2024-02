Klopp kiakadt a kék lap miatt: „ez nem valami fantasztikus ötlet...”

„Nem is emlékszem, mikor jött az utolsó fantasztikus ötlet ezektől a srácoktól, ha egyáltalán volt ilyen...”

A Liverpool menedzsere elutasítja a kék lap bevezetését.

Mint megírtuk, a szigetországi sajtóban napvilágot látott hírek szerint a labdarúgásban hamarosan megjelenhet a kék lap használata, amelyet a futball szabályalkotó testülete (IFAB) tesztelni szeretne.

Az elképzelések szerint ezt a kártyát taktikai szabálytalanságok, illetve a játékvezetővel szemben tanúsított tiszteletlen, oda nem illő magatartás esetén mutathatják fel és egy 10 perces kiállítással jár.

Két kék lap felér majd egy pirossal, akárcsak az egy kék lap, egy sárga lap kombináció.

A FIFA azóta tisztázta, hogy belátható időn belül nem várható a szabálymódosítás széleskörű bevezetése.

Jürgen Kloppot, a Liverpool menedzserét mindenesetre a Burnley előtti bajnokit megelőző pénteki sajtótájékoztatón megkérdezték minderről és a német szakember nem is rejtette véka alá a véleményét:

„Egy új kártya bevezetése csak több lehetőséget adna a hibázásra is, meg vita lesz arról, hogy ez akkor most kék lap volt, pedig sárgának kellett volna lennie, máskor meg piros lap lett volna, vagy csak sárga. De mindegy is...

Az ilyen dolgok csak bonyolultabbá tesznek mindent. Tesztelni akarják, amivel nekem nincs bajom, de ha ez az első lépés a biztos megegyezés felé, ha már tuti, hogy ez meg fog történni, akkor nem tudom, mi értelme.

Ez így elsőre nem hangzik valami fantasztikus ötletnek, de valójában nem is emlékszem, mikor jött az utolsó fantasztikus ötlet ezektől a srácoktól, ha egyáltalán volt ilyen. 56 éves vagyok, így visszaemlékezve szerintem soha” – idézte Klopp szavait az Independent.