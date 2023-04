Klopp: „kész szerencse, hogy csak négy gólt kaptunk”

Guardiola: „majdnem tökéletes teljesítményt nyújtottunk” – Klopp: „semmi jót nem tudok mondani erről a meccsről”

Mint megírtuk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29. fordulójában a Manchester City hazai pályán hátrányból fordítva 4–1-re verte a Liverpoolt. A kékek ezzel továbbra is tapadnak a nyolc pontos előnnyel listavezető – ám náluk egy meccsel többet játszott – Arsenalra, míg a vörösök immár öt pontra vannak az Európa-liga szereplést érő ötödik helyezéstől, hétre a Bajnokok Ligáját jelentő negyedik pozíciótól.

Mondani sem kell, melyik menedzser értékelt boldogan a mérkőzés után...

„A City többet birtokolta a labdát, de mindig ez történik, amikor itt játszunk. Szereztünk egy csodálatos gólt és megszerezhettük volna a másodikat is egy igazán jó kontratámadással, de utána volt egy szerencsétlen szituáció, Kevin De Bruyne passza pedig elment Robertson lábai mellett és a City egyenlített. A második félidőre túl mélyen jöttünk ki, passzívak voltunk és ezt ki is használták, aztán villámgyorsan megkaptuk a harmadikat is. Volt három-négy egy az egy elleni szituációnk, de nem tudtunk élni velük. Négy játékos teljesítménye rendben volt, Henderson és Fabinho mellett Gakpo és Alisson is sokat dolgozott, de ha valamit el akarsz érni, tizennégy, tizenöt játékosnak kell a csúcson lennie, ez nem így volt. Volt egy helyzetünk a három kettőért, de ettől eltekintve a City azt csinált, amit akart, így szerencsések vagyunk, hogy csak négy gólt kaptunk. Semmi jót nem tudok mondani erről a meccsről” – idézte az idénybeli kilencedik vereségét elszenvedő Liverpool vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot az nso.hu.

„Majdnem tökéletes teljesítményt nyújtottunk az elsőtől a 93. percig. Az elmúlt években küszködtünk a legnagyobb riválisok ellen, de megtaláltuk ennek az ellenszerét. Minőség, letámadás, átmenetek. De Edersontól Grealishig mindenki kiválóan játszott. A kapott gól után kezdtünk igazán jól játszani. Az átmenetek mindig veszélyt jelentenek, de most a pálya minden részén nagyon jól játszottunk. Ez volt az egyik legjobb teljesítményünk az elmúlt hét évben” – dicsérte játékosait Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere, aki arról is beszélt, hogy az ágyéksérülés miatt hiányzó Erling Haaland már sokkal jobban van. Ugyanakkor csapata a norvég távollétében is minőségi teljesítményt nyújtott, ráadásul az őt pótló Julian Álvarez is remekelt.

