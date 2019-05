Klopp: Ezek a srácok kib*szott óriások!

A Liverpool mestere önkívületi állapotban nyilatkozott a Barcelona kiütése után.

A csodával határos módon hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Barcelonát, így 4-3-as összesítéssel bejutottak a döntőjébe.

A Vörösök korán vezetést szereztek Origi góljával, majd a kényszerűségből csereként beálló Wijnaldum duplájával már 3-0-ra vezettek, majd Alexander-Arnold trükkös szöglete után Origi megszerezte a továbbjutást érő találatot.

A lefújást követően Jürgen Klopp szinte tőle elvárható módon extázisban méltatta a csapatát:

- Azt mondtam a fiúknak a meccs előtt, hogy ez egy lehetetlen feladat, de mivel róluk van szó, ezért mégis lehetséges. Már elmúlt tíz óra, a gyerekek lefeküdtek, úgyhogy kimondhatom: ezek a srácok kib*szott óriások! Hihetetlen! Ez a meccs szinte már túl sok volt. A világ legjobb csapata ellen játszottunk. Eleve nehéz ellenük nyerni, és nekünk mindez kapott gól nélkül sikerült. Láttam James Milnert sírni a gyepen a lefújás után. Ebből is látszik mennyit jelentett nekünk mindez. Ez a futball legjobb része. Persze vannak ennél fontosabb dolgok is a földön, de egészen elképesztő, hogy érzelmileg milyen különleges atmoszférát tudtunk teremteni. Mindez a játékosoknak köszönhető.

- Ez a tehetség és a szív olyan keveréke volt, amilyet még soha nem láttam. Az ilyen meccseken nagyon magabiztosnak kell lenned. Divock [Origi] és Shaq [Shaqiri] nem játszottak sokat ezelőtt, de nagyon fontos volt, hogy most ilyen teljesítményt nyújtsanak. Ebből is látszik, hogy a futballban minden lehetséges. Nagyon komolynak, ugyanakkor szemtelennek kellett lennünk, mert a könnyedén levédekezi a kiszámítható dolgokat. Épp ezért nekünk kiszámíthatatlannak kellett lennünk. A szögletnél már csak azt láttam, hogy gólba tart a labda. Mellettem Ben Woodburn is csak annyit tudott kérdezni, hogy mégis mi történt - nyilatkozta a Liverpool edzője a BT Sportnak.

A Liverpool tehát zsinórban másodszor bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, ahol az Ajax vagy a lesz az ellenfelük.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!