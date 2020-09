Klopp és Keane élő adásban szólogatott be egymásnak

A lényegében hibátlan teljesítménnyel győzte le hétfő este az Arsenalt 3–1-re. A londoniak vezettek ugyan Lacazette góljával, de Mané és Robertson kilenc perc alatt fordított, a második félidőben Jota is betalált, így a 'Pool hozta a második rangadóját is ebben a szezonban. Roy Keane, egykor labdarúgó, jelenleg a Sky Sports szakértője, viszont nem volt elégedett a bajnok teljesítményével.

Keane megállapította, hogy a Liverpool jól kezdte a szezont, de hanyagnak nevezte a csapatot és ezt a jelzőt hallotta Jürgen Klopp is, aki éppen arra várt, hogy adásba kerülhessen és elmondja véleményét a találkozóról.

„Jól hallottam, hogy Mr. Keane szerint hanyag volt a mai teljesítményünk?” – tette fel a kérdést Klopp élő adásban.

„Azt hiszem elrontottak néhány lehetőséget, nem mindig koncentráltak megfelelően” – kezdett magyarázkodni Keane.

„Csak hallani akartam, mert nem voltam benne biztos, hogy jól hallottam. Talán egy másik meccsről beszélt, mert a mi játékunk nem volt hanyag. Kivételes teljesítmény nyújtott a csapat, semmi hanyag nem volt a játékunkban, egyáltalán semmi. Erről a meccsről semmi rosszat nem tudok mondani, éppen ellentéte volt a hanyagnak" – mondta Klopp.

A stúdióban ülő Keane végül így zárta le a témát: „Nagyon érzéken. Jézusom…! Mi lett volna, ha veszítenek?!”

🗣️ "Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game..." 👀



Jurgen Klopp v Roy Keane 🍿 pic.twitter.com/MIw47L6N0o