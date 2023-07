Klopp dicséretben részesítette Szoboszlai Dominikot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere elismerően szólt csapata játékáról és Szoboszlai Dominikot is dicsérte a szintén angol Leicester City ellen aratott 4–0-ás győzelmet követően.

Mint megírtuk, a Liverpool felkészülési mérkőzésen 4–0-ra legyőzte a Leicester Cityt. A Szingapúrban megrendezett találkozón a Vörösök egyik új szerzeménye, a kisebb sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik 35 percet játszott és kis híján megszerezte karrierje egyik, ha nem a legszebb gólját: nem sokon múlt, hogy a kezdőkörből eleresztett lövés után a hálóban landoljon a labda...

A találkozó után a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp elégedetten értékelt a klubhonlapnak. Bár négyből három gól is az első félidőben született, a német szakembernek több szempontból is a második játékrész tetszett jobban. Szerinte a térfélcserét követően a letámadás mellett a labda birtoklása és megjátszása is jobban ment csapatának.

„Az első félidőben három gólt szereztünk, de a második félidőben Cody (Gakpo), Dom (Szoboszlai), Luis (Diaz) és Ben (Doak) is elég különlegeset nyújtott, hogy őszinte legyek” – fogalmazott Klopp, aki arra is kitért, hogy a jövőben is lehetne-e a második felidőben bevetett, McConnell, Elliott és Szoboszlai alkotta középpályás-hármast játszatni.

„Azt hiszem, most még egy kicsit korai erről beszélni. Ám tetszett, ahogy James (McConnell) élt a lehetőséggel. Harvey (Elliott) és Dom pedig igazi esélyesek a posztokra, egyértelműen, és szerintem mindketten bizonyították, hogy miért, mindketten megmutatták, hogy pontosan mire van szükségünk azon a poszton, szóval emiatt még semmi nem dőlt el. Még nem tudom pontosan, hogy milyen felállásban fogunk játszani a Chelsea ellen. Honnan is tudnám? Két felkészülési mérkőzés van még hátra, sok minden történhet, de mindenkire szükségünk lesz” – tette hozzá a Liverpool mestere.

Klopp szerint a fiatalok éltek a lehetőséggel.

„Sok fiatal játékost láttam már a pályafutásom során, de ez a csoport valami egészen különleges... Ha ezek a fiúk a következő szezonban is főszerepet játszanak, akkor gondban leszünk, de a megfelelő időt meg is adjuk nekik. Domra és Harveyra például nyilvánvalóan számítunk, ez teljesen egyértelmű” – hangsúlyozta a német szakember.