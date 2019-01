Klopp: A Manchester City még mindig a világ legjobb csapata

A német mester nem szeretné alábecsülni csapata legnagyobb riválisát.

A Liverpool jelenleg vezeti a Premier League tabelláját, 7 ponttal előzve a címvédő Manchester City-t, de ennek ellenére Jürgen Klopp úgy gondolja, hogy továbbra is Pep Guardiola együttese a világ legjobbja.

A Liverpool csütörtök este sorsdöntő mérkőzésen csap össze a Manchester City-vel, de a Vörösök német szakvezetője az eddig megszerzett előny ellenére sem szeretné, ha a csapata elbizakodottan vágna neki a meccsnek.

- Ez egy teljesen megszokott, de nagyon nehéz meccs lesz a Manchester City ellen. Jelenleg a futballban talán a Manchester City otthonában pályára lépni a legnehezebb. Nagyon jó csapatuk van egy koemekedő edzővel. Olyan jól kell felkészülnünk amennyire csak lehetséges, bátornak, dühösnek és elkötelezettnek kell lennünk, ahogy az összes többi mérkőzésen. Emellett továbbra is úgy gondolom, hogy a mostani ellenfelünk a legjobb csapat a világon. Ezt már korábban is elmondtam, és továbbra is így gondolom az alapján, ahogy játszanak, amiket eddig elértek, és amiket még el fognak érni. Csak a pontszámok változtak, de nem fogunk másképp készülni a meccsre - mondta a sajtótájékoztatóján a Liverpool edzője.

A Liverpool továbbra is veretlen a Premier League-ben, amennyiben pedig megnyerik a rangadót, az előnyük 10 pontra nő majd a Manchester City-vel szemben.

A Vörösök szurkolói már nagyon ki vannak éhezve egy bajnoki címre, legutóbb ugyanis 1990-ben sikerült élen végezniük a pontvadászatban, de most minden jel arra mutat, hogy a Liverpool ismét a csúcsra érhet.

