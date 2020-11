Klinsmann és Mätthaus is Mülleréket követeli a német válogatottba

Jürgen Klinsmann és Lothar Mätthaus is azon az állásponton van, hogy a Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng triót vissza kellene hívnia Joachim Löw szövetségi kapitánynak a német labdarúgó-válogatottba, amely kedden este régen nem látott nagy különbségű, 6-0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól -találkozón.

A Nationalelf az NL utolsó fordulójában a csoportelsőségért és az azzal járó négyes döntőbe jutásért rendezett összecsapáson teljesen egyoldalú meccsen, mindössze két kapura lövési kísérlettel kapott ki olyan arányban, melyre története során legutóbb 1931-ben volt példa.

"Nehéz ezt megmagyarázni, koromsötét nap ez a számunkra, a mérkőzésen semmi nem működött, támadásban és védekezésben sem" - nyilatkozott a találkozó után Löw, aki szerint csapata az ellenfél 1-0-s vezetése után feladta az előzetes koncepciót, szervezetlenül és kommunikáció nélkül futballozott, amely végzetes hiba volt. "Világosan megbeszéltük, hogy mit akarunk játszani és mit nem, a spanyolok azonban gyorsabbak és erősebbek voltak, hozzá sem fértünk a labdához, kettő-három gólos hátrányban pedig nem tudtunk már visszajönni a meccsbe."

A 60 éves szakember emlékeztetett, korábban a szakmai stábbal azt mondták, bíznak a válogatottba meghívott futballistákban, akikkel szerinte jó úton haladnak, de még nem tartanak ott, ahol gondolták. Jelezte, változatlanul bíznak a játékosokban, és a hosszabb szünet alatt az lesz a feladatuk, hogy ezt a csalódást feldolgozzák, és levonják a megfelelő következtetéseket.

Löw esetleges távozását illetően Oliver Bierhoff, a német válogatott menedzsere a mérkőzés után kijelentette, a kapitány változatlanul élvezi a bizalmat, ezen ez a meccs nem változtat.

A játékosok közül a még így is ziccereket hárító csapatkapitány, a kapus Manuel Neuer csalódást keltőnek és keserűnek nevezte az eredményt, és azt mondta, minden találkozót komolyan kell venniük, azokról a futballistákról pedig szerinte most nincs itt az ideje beszélgetni, akik nem tagjai a válogatottnak.

Löw elődje, Jürgen Klinsmann, valamint a korábban a magyar válogatottat is irányító Lothar Mätthaus azonban Müller, Hummels és Boateng visszatérése mellett tette le a voksát.

"Nem látok okot a pánikra és egy új kapitány kinevezésére, de rengeteg dologról kell beszélni a játékosokkal egyénileg, vagy kisebb csoportokban" - mondta Klinsmann, aki a vezéregyéniséget hiányolja a Nationalelfből, szerinte Neueren kívül senki nem alkalmas erre a feladatra, Müller azonban az lenne, miután a Bayern Münchenben is ez az egyik feladata.

Mätthaus ennél is határozottabban fogalmazott, kijelentette, hogy ő soha korábban nem látott ilyen "összeomlást" a német csapattól, amelyben helye van a Müller, Hummels, Boateng triónak, melyről Löw 2019 márciusában mondott le.

"Ugyanakkor nem hiszem, hogy a kapitány változtat az álláspontján ezt a három játékost illetően" - mondta Mätthaus, majd odaszúrt még egyet a szakvezetőnek: "a hibákat nem kell elemezni, a videós elemzés erről a meccsről nyolc órán keresztül tartana!"

A spanyol sajtó szinte ünnepi hangulatban számolt be az összecsapásról, a La Vanguardia azt írta, Luis Enrique tanítványai "meglepték a németeket, akiknek erre nem volt válaszuk", míg az El Mundo egyenesen úgy fogalmazott, "Spanyolország megalázta Németországot egy történelmi estén". Az El País szerint a spanyolok új generációja "korszakalkotó gólsorozattal hozta zavarba a németeket", a brit The Guardian pedig úgy vélte, a spanyolok "megsemmisítették" a Nationalelfet. Az osztrák Kurier című napilap azt írta, "az őrületes spanyolok átgázoltak a tehetetlen németeken", az amerikai ESPN pedig a tudósításában azt emelte ki, hogy ha a spanyolok pontosabbak, akkor még nagyobb arányban is győzhettek volna.