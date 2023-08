Kleinheislerék elvéreztek a Bajnokok Ligájában

A Braga, a Galatasaray és a Young Boys harcolta ki a főtáblás szereplés lehetőségét a Bajnokok Ligája selejtezőinek keddi visszavágóin.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



A Braga, a Galatasaray és a Young Boys a Bajnokok Ligája főtábláján, a Panathinaikosz, a Molde és a Maccabi Haifa pedig az Európa Liga csoportkörében szerepelhet ősszel.

A cikk lejjebb folytatódik

A PSV Eindhoven-Glasgow Rangers Bajnokok Ligája-selejtezőn a hazai győzelem 1.55, a döntetlen 4.30, a vendégek sikere pedig 5.60-szoros szorzóval fogadható. (x)



A magyar válogatott Kleinheisler László sérülés miatt hiányzott a Panathinaikosz keretéből, amely egygólos hátránnyal vágott neki a Braga elleni párharc visszavágójának. A találkozó egyetlen találatát azonban a 83. percben Bruma révén a portugálok szerezték, akik így kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel jutottak a Bajnokok Ligája főtáblájára.

Valamivel nehezebben, de oda-vissza sikerrel vette az akadályt a Galatasaray is: miután idegenben 3–2-re nyertek, a törökök Icardi góljával otthon is vezetést szerzetek a Molde ellen, a második félidőben azonban Eirik Hestad egyenlített. Nem sokon múlt, hogy a norvégok a párharc egészét egalizálják, de Veton Berisha 81. percben szerzett gólját les miatt érvénytelenítették. A ráadás perceiben aztán Angelino is betalált, így 2–1-re győzött az isztambuli csapat.

A gól nélküli első felvonás után a Young Boys hazai pályán nem kegyelmezett a Maccabi Haifának: a svájci bajnoktól Cedric Itten és Filip Ugrinic is betalált, Abdoulaye Seck pedig mindezt megtoldotta még egy öngóllal is. Az izraeliek tehát 3–0-ás vereséget szenvedtek.

A győztesek a Bajnokok Ligája főtábláján, a vesztesek pedig az Európa Liga csoportkörében folytathatják nemzetközi kupaszereplésüket.