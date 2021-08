Kleinheisler László: „Lehet, hogy nyáron jön egy ajánlat”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kleinheisler László jó passzban van. Az Európa-bajnokságon is kiemelkedő formában játszott és klubjában, az NK Osijekben is főszereplő volt az elmúlt meccseken. Az Európai Konferencia-ligában győztes gólt szerzett a lengyel Pogon ellen, amivel a horvát klub tovább is jutott. A középpályás a közelmúltban hosszabbított az eszéki klubbal, mert elmondása szerint a csapatnál bíznak benne. Ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy még ezen a nyáron érkezik egy olyan ajánlat érte, amit elfogadnak a csapat vezetői.

„Volt néhány megkeresésem, de végül maradtam, remekül érzem magam Eszéken – mondta a Nemzeti Sportnak a játlkos. – Nagyon jólesik, hogy itt megbecsülnek, úgy érzem, Nenad Bjelica vezetőedző maximálisan bízik bennem. Meg akarom hálálni a bizalmat, segíteni szeretnék a csapatomnak. Persze bármi megtörténhet, az is lehet, hogy még a nyáron jön olyan ajánlat értem, amelyet elfogad az Eszék. Ám ezzel abszolút nem foglalkozom, csak a CSZKA Szófia elleni mérkőzés jár a fejemben.”

Az eszékiek csütörtökön lépnek pályára a bolgár együttes ellen az EKL következő fordulójában.

