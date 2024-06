Kivásárolta szerződéséből a válogatottnál is számításba vett hálóőrt a Fehérvár – HIVATALOS!

Tóth Balázs további két évre szóló megállapodást írt alá Székesfehérváron, de nem biztos, hogy marad is addig…

A Fehérvár FC érvényesítette a Puskás Akadémiától nyárig kölcsönvett kapus, Tóth Balázs szerződésében szereplő kivásárlási opciót.

Az átigazolási díj rendezése az opciós határidő utolsó napján, pénteken megtörtént, így további két évig érvényes a 26 esztendős kapus megállapodása Székesfehérváron.

A hosszú éveken át a Puskás Akadémia kötelekébe tartozó, tavaly augusztusban kölcsönbe Székesfehérvárra került 26 esztendős játékos kapcsán a Fehérvár FC-nek május 31-ig volt lehetősége érvényesíteni a szerződésében szereplő opciós jogot.

A Fejér megyei klub hivatalos oldalán jelentették be, hogy éltek is ezzel és a megadott határidőig kifizették az átigazolási díjat. A hírek szerint a hálóőrt innentől további kétéves megállapodás köti hozzájuk.

Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy Tóth marad is addig, hiszen az nso.hu értesülése szerint például az Újpest is szívesen látná őt a soraiban.

Tóth Balázs 2008-ban Kazincbarcikáról került a Puskás Akadémia utánpótlásába, azóta egy-egy rövidebb kitérőt leszámítva Felcsúton futballozott, tavaly nyáron került egy évre kölcsönbe Székesfehérvárra.

A most befejeződött idényben 30 NB I-es meccsen 32 gólt kapott, 13 találkozón maradt érintetlen a hálója. 2700 perccel övé volt a legtöbb játékidő a csapatban.

A válogatottban pályafutása során már hét mérkőzésen ült a kispadon, pályára azonban még nem lépett a nemzeti csapatban. A 26 fős Európa-bajnoki keretbe sem került be, a tartalékok között szerepel a neve, ezért szabadsága alatt is edzésben tartja magát.

„Nagyon érzelemdús nap a mai a számomra. Tizennégy évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg voltak elégedve a szezonban nyújtott teljesítményemmel. Hálával tartozom a Vidinek, hogy tavaly nyáron, amikor nem voltam játékban, lehetőséget adtak nekem a bizonyításra. Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kellett koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot” – mondta Tóth Balázs, aki tartalékkapusa az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretének, ezért szabadsága alatt is edzésben tartja magát.

A Fehérvár FC június 17-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, amelyben az előző idény negyedik helyezettjeként érdekelt lesz a Konferencia-liga selejtezőjében.