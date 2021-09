Kiütötte a Bayern München a Novothny Somát nélkülöző Bochumot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Hatalmas pofonba szaladt bele a Bundesliga 5. fordulójában a VFL Bochum: a ruhr-vidéki csapat 7-0-ra kapott ki a Bayern München vendégeként.

Előzetesen könnyed Bayern sikert lehetett várni a szombat délutáni összecsapáson, a listavezető bajorok a tabella utolsó előtti helyén szerénykedő VFL Bochumot fogadták az Allianz Arénában, de talán a legmerészebb München fanatikusok sem reménykedtek ekkora győzelemben.

Már majdnem az első percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, Lewandowski helyzeténél azonban a vendég védelem még blokkolni tudott. Nyomott a Bayern, és a mezőnyfölény hamar góllá vált: a 17. percben Leroy Sané szabadrúgásból lőtte ki a jobb alsót (1-0), majd 10 perc múlva egy asszisztot is kiosztott Kimmichnek (2-0). Alig 5 perccel később már duplázhatott volna Sané, de a következő gólig is csak a 32. percig kellett várni: Serge Gnabry szép egyéni akció végén szerezte meg csapata 3. találatát (3-0), és közvetlenül az első félidő végén Lampropoulos öngóljával már 4 gólos hátrányba került a vendég csapat (4-0).

A második játékrészben sem sokat változott a játék képe, a hatalmas fölényben játszó Bayern nem állt vissza, bár kicsit kényelmesebben szövögette támadásait Nagelsmann legénysége. A 61. percben aztán Lewandowski is feliratkozott a gólszerzők közé (5-0), a 65. percben pedig Kimmich duplájával már 6-0 állt az eredményjelzőn, igaz, nem sokkal előtte a Bochum is eljutott egy találatig, de azt les miatt – jogosan – nem adták meg. A kegyelemdöfést Maxim Chuopo-Moting vitte be a 79. percben, sőt Müller is eljutott egy később a VAR jelzésére les miatt meg nem adott gólig, de a müncheniek is minden játékelemben felülmúlták és megérdemelten ütötték ki a Novothny Somát a meccs keretbe sem nevező VFL Bochumot.

Bayern München – VFL Bochum 7-0 (4-0)

Gólszerzők: Sané (17.), Kimmich (27., 65.), Gnabry (32.), Lampropoulos – öngól (43.), Lewandowski (61.), Chuopo-Moting (79.)

A forduló másik magyar érdekeltségű összecsapásán a Mainz 0-0-s döntetlent játszott a Freiburg csapatával. A hazaiaknál Szalai Ádám, míg a vendégeknél Sallai Roland is a kezdőcsapat tagja volt.

