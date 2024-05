Kitartanak-e a nagy nyugati szponzorok a Ferencváros mellett, ha megérkezik az orosz gázóriás?

Elvben elképzelhető, hogy a Gazprom miatt valamelyikük kihátrál az FTC mögül, de…

Zavarja-e a Ferencváros két legnagyobb nyugati támogatóját, hogy – ha létrejön a megállapodás – közös szponzorfalon szerepelhetnek majd az orosz Gazprommal? Az RTL Klub erre a kérdésre kereste a választ.

„Nyugat-Európában húztak egy határt a fociklubok szponzorációjával kapcsolatban: az arab országokból érkező tulajdonosok pénze kellemetlen, de elfogadható, viszont az orosz cégek támogatása vállalhatatlan az ukrajnai háború kitörése óta” – idézte az rtl.hu Szabados Gábor közgazdászt, akit azzal kapcsolatban kérdeztek, hogy meg nem erősített hírek szerint az orosz Gazprom lesz a Ferencváros szponzora.

Ez azért keltett felzúdulást, mert a cég hozzá köthető alakulatokkal, valamint a bevételeivel is támogatja Oroszország ukrajnai háborúját.

A várható üzlet etikai dilemmái miatt az RTL megkereste az FTC jelenlegi legnagyobb szponzorait, zavarja-e őket, hogy – ha létrejön a megállapodás – közös reklámfalon szerepelhetnek majd az orosz gázóriással.

Íme, a „válasz”!

A Telekom nem adott egyenes választ a felvetésre, annyit írt a csatornának:

„A Telekom 2014 óta szponzorálja a legpatinásabb hazai csapat, az FTC labdarúgó utánpótlás-nevelését, 2015 év vége óta a felnőtt férfi futballcsapat fő támogatója, 2018 óta pedig a női labdarúgó-, a vízilabda-, a jégkorongszakosztályok, valamint a férfi tornaszakosztály névadó támogatójaként is hozzájárul a klub sikereihez.”

A német multicég a támogatás mértékét üzleti titokra hivatkozva nem kívánta nyilvánosságra hozni, a Gazprommal kapcsolatban pedig sem elhatárolódó, sem pozitív megjegyzést nem tett.

A Groupamánál ugyancsak megkerülték a választ, ám itt legalább indokolták, hogy miért tették ezt:

„A Fradi támogatói körének változásáról nincsenek információink, ezért a feltett kérdésekkel kapcsolatosan nem tudunk nyilatkozni”– áll az rtl.hu által idézett válaszukban.

A biztosítótársaság egyébként 2009 óta támogatja a Ferencvárost, és épp tavaly hosszabbította meg a Groupama Aréna szponzorációs szerződését, amely szerint 2029-ig lesz a stadion névadója.

„Valószínűleg ismerik annyira a hazai közeget, hogy elfogadják”

Szabados Gábor szerint elvben ugyan elképzelhető, hogy valamelyik nyugati szponzor kihátrál a Ferencváros mögül a Gazprom-megállapodás miatt, de erre a gyakorlatban nagyon kevés az esély.

„Az is lehet, hogy jelzik a nemtetszésüket a klub vezetésének, de valójában minden támogató eleve tisztában volt azzal, hogy a Ferencváros elnöke a kormánypárt egyik legbefolyásosabb tagja. A cégek valószínűleg ismerik annyira a hazai közeget, hogy elfogadják az orosz cég jelenlétét, és nem bontanak szerződést” – mondta a sportközgazdász.

A szakértő szerint rendkívül nehéz a Gazpromhoz hasonló volumenű támogatót találni a piacon, még akkor is, ha a Ferencváros az elmúlt években nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül. Ő úgy becsüli, hogy ha létrejön, ez a megállapodás akár évi 5 milliárd forintot is hozhat majd a most 15-20 milliárdos költségvetésből gazdálkodó zöld-fehérek konyhájára.

„Nagyon erős üzenetet küldhetne a Nyugatnak”

Szabados Gábor úgy látja, hogy a Gazprom szempontjából azért lehet előnyös az üzlet, mert Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, így ha egy magyar csapat futna ki a pályára Gazprom-logóval ellátott mezben, akkor az orosz cég nagyon erős üzenetet küldhetne a Nyugatnak.

Úgy vélte, presztízsben érheti kár a Ferencvárost, de ezt a klub vezetői feltehetően már „beárazták”.

A közgazdász szerint az UEFA elvben hozhatna olyan szabályt, amely megtiltja, hogy orosz cég szerepeljen a csapatok felszerelésén, de erre szintén nincs esély. Az EU-n kívüli szerb Crvena zvezda is gazpromos mezben szerepel a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában, pedig már 2022 óta tart a háború.

Az ügyben korábban már a Külgazdasági és Külügyminisztérium is megszólalt:

„Minél több nagy nemzetközi vállalat fektet be a magyar sportba, annál jobb. Ráadásul a Gazprom nem szerepel a szankciós listán” – írták.