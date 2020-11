Kitálalt az egykori Arsenal játékos: szerencsejáték-függő voltam

Nicklas Bendtner elismerte, hogy szerencsejáték-függő volt és akkoriban még magának sem vallotta be, hogy problémái vannal. Az egykori játékos elmondása szerint még Thierry Henry-ra sem hallgatott, aki hiába kiabált vele.

"Akkoriban abban a tudatban éltem, hogy kontrollálom az eseményeket, de valójában függő voltam. Volt egy olyan este, amikor 400 000 fontot buktam el és ez jelentette a fordulópontot. Tudtam, hogy nem élhetek így tovább"- mondta Nicklas Bendtner a BBC-nek nyilatkozva.

"Amikor sérüléssel bajlódtam, hiányzott az életemből a szenvedély, az, hogy 60 000 néző előtt játszhatok. Semmi sem tudta pótolni azt az érzést, az egyetlen hely, ahol ki tudtam magam élni, az a kaszinó volt. Minnél nagyobb téttel játszottam, annál nagyobb volt az adrenalin.

A számára emlékezetes, 400 000 fontos bukást hozó este végül szerencsésen alakult, még aznap este visszanyerte a pénzét, mégis elgondolkodott a jövőjén.

