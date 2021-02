Kiss László a magyar futball áldozata – alig 100 ezerből él a mini Menotti

Kiss László a magyar labdarúgás egyik legvitatottabb figurája. Sokak szerint meg nem értett zseni, mások úgy vélik összeférhetetlen, de még minidig sokan esküsznek arra, hogy kiemelkedő tudású edző, csak valamiért foglalkoztatni nem meri senki.

Felsorolni is nehéz, hogy hány klubnál dolgozott itthon. Többek közt Pécsen, a Honvédnál, az MTK-nál, a Ferencvárosnál és a Vasasnál is vállalt munkát és sikeres időszakot töltött el a Maldív-szigeteken is. Most azonban egy budai panelban él és a Blikk cikke szerint 100 ezer forintnál is kevesebb a nyugdja és napi gondokkal küzd.

„Nagyjából a világjárvány kitöréséig elkényeztetett az élet. Kaptam a sorstól csodálatos másfél évet Ausztriában egy kiscsapatnál, és ott minden pillanatát élveztem a munkának – mondta Kiss László, a legendás mini Menotti. – Az volt a dolgom, hogy tehetségeket fedezzek fel. Aztán kitört a világjárvány, elköszöntek tőlem, és azóta a budafoki panelház kilencedik emeletén nézek ki az ablakon, és keresem, kutatom egykori önmagam, és azt kérdezem, mi a bűnöm, mi az, ami miatt sehová sem kellek?”

Kiss László minden helyzetben elmondta a véleményét és többször szembeszállt a labdarúgás irányítóival. Korábban legendás volt a Mezey Györggyel folytatott harca, ami az edzőképzés kapcsán robbant ki.

„Én soha nem tudtam bratyizni, jópofizni. Azt mondták nekem, bundázzunk, mert akkor bennmarad a csapatom. Én meg azt feleltem, játsszunk, mert ezt a sportágat ezért találták ki. Katasztrofális helyzetben vagyok, és ezt nem panaszképpen mondom, csupán érzékeltetni szeretném, hogy a becsületesség, a sportág iránti alázat, a szókimondás hová vezet. A nyugdíjam nem éri el a százezer forintot sem. Korábban keresett pénzemet már réges-rég feléltem. Sokszor zsíros kenyeret vacsorázom, és nem sajnáltatni akarom magam, csak felhívni a közvélemény, a világ figyelmét arra, hogy bárki ilyen helyzetbe kerülhet ma Magyarországon. Valaki mondja meg nekem, mit követtem el, hogy sehová sem kellek. Mezey Györggyel már réges-rég normalizáltuk a kapcsolatunkat. Edzősködnék is, de legszívesebben azt csinálnám itthon is, amit Ausztriában, tehetségeket fedeznék fel. Le-föl járkálnék a pálya szélén, és árgus szemekkel figyelném, ki az, akiben ott van a talentum.”

