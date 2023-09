Kirúgták a német válogatott szövetségi kapitányát

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Menesztették Németország szövetségi kapitányát, Hansi Flicket – közölte vasárnap hivatalos oldalán a Német Labdarúgó Szövetség (DFB).

A cikk lejjebb folytatódik

A Németország-Franciaország felkészülési mérkőzésen a hazai győzelem 2.90, a döntetlen 3.70, a vendégek sikere 2.20-szoros szorzóval fogadható. (x)

Következő mérkőzés Friendlies GER FRA Információ

A szövetség közleménye arra is kitért, hogy azonnali hatállyal elbocsátották Hansi Flick asszisztenseit, Marcus Sorgot és Danny Röhlt is.

Mint megírtuk, a német válogatott megsemmisítő, 4-1-es vereséget szenvedett a szombat esti barátságos mérkőzésen Japán ellen hazai környezetben, amellyel – egy évvel a 2024-es, hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt – a Nationalelf történelmi mélypontra került: a legutolsó 17 fellépéséből mindössze négyet nyert meg, miközben sorozatban öt meccsen nyeretlen maradt és az utolsó három találkozóját elvesztette.

„A válogatottnak új lendületre van szüksége a legutóbbi csalódást keltő eredmények után. Szükségünk van az optimizmusra és a saját országunkba vetett bizalomra. Számomra ez az egyik legnehezebb döntés az eddigi hivatalban töltött időm során. Mert nagyra értékelem Hansi Flicket és segédedzőit, mint futballszakértőket és embereket. A DFB számára azonban a sportsiker a legfontosabb. Tehát a döntés elkerülhetetlen volt” – nyilatkozta Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó Szövetség elnöke.

Németország nehéz próba elé néz kedden, amikor a világbajnoki döntős Franciaországot fogadja felkészülési mérkőzésen Dortmundban. Azon a meccsen Rudi Völler igazgató és Sandro Wagner dirigálják majd a német válogatottat.

„Hansi Flick kimerítette magát az elmúlt néhány hónapban; edzőcsapatával a sikertelen katari világbajnokság után mindent beleadott, hogy jobbra forduljon a helyzet. Sajnos be kellett látnunk, hogy a munkájuk nem volt sikeres. A japán elleni mérkőzés egyértelműen megmutatta nekünk, hogy ebben a helyzetben már nem tudunk előrelépni. Ez nem könnyű pillanat számomra, mert februárban csatlakoztam a DFB-hez, hogy mindenben támogassam Hansi Flicket, és szilárdan hittem abban, hogy válogatott edzőként sikerül neki visszahelyezni a válogatottunkat oda, ahová való. Most azonban felelősségteljesen kell cselekednünk, valamit változtatnunk kell ahhoz, hogy a jövő évi hazai Európa-bajnokságon azt az igényes és ambiciózus házigazdaszerepet tölthessük be, amit mindannyian remélünk. Ezt várják el tőlünk a szurkolók Németországban” – hangsúlyozta Rudi Völler.

A nemzeti tizenegy igazgatója azt is hozzátette, a legsürgősebb feladat egy olyan szövetségi kapitányt találni, aki gyorsan átszervezi a német csapatot és felkészíti a jövő évi nagy tornára, amitől mindannyian remélik, hogy pozitív impulzust jelent majd a német futball és az egész ország számára.

„Egy olyan szakemberre van szükség, aki aztán hosszú távon visszaemeli a válogatottat arra a szintre, amit ismerünk és elvárunk tőle” – szögezte le Völler.

Egyelőre nem tudni, ki lesz a Bayern Münchennel korábban triplázó Hansi Flick utódja, de a német sajtó szerint egyelőre a bajor sztárcsapattól tavasszal menesztett Julian Nagelsmann tűnik a legesélyesebbnek a posztra.