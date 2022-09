Király Gábor megható sorokkal búcsúzik a válogatottól visszavonuló Szalaitól

Megható sorokkal búcsúzott az egykori válogatott kapus az olaszok ellen utolsó mérkőzésére készülő Szalai Ádámtól.

"Aki lát a pályán tudja, egy igazi harcos búcsúzik ma a válogatottól" - kezdi bejegyzésében Király Gábor, aki hozzáteszi, Szalai egy olyan típusú támadó, aki sosem hátrált meg, akkor sem, ha melózni, futni, ütközni vagy éppen labdát tartani kellett. "Miközben folyamatosan nyomás alatt tartott két-három védőt, arra is maradt energiája, hogy klasszisokhoz méltó módon döntsön el sorsfordító mérkőzéseket. Az évek során nem csak tiszteletre méltó külföldi karriert épített, de a válogatottban is igazi vezérré vált, aki a pályáról és az öltözőből is nagyon fog hiányozni."

Király Gábor arról is ír, ahol egy ajtó bezárul, ott egy másik is kinyílik, hiszen biztos benne, hogy a jövőben is nagy segítségére lesz a magyar futballnak Szalai.

