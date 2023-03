„Ez a kiállítás azoknak az embereknek szól, akik úgy kezdik minden gondolatukat, hogy úgyse fog menni…” – hangsúlyozta Kubatov Gábor.

A Ferencváros labdarúgócsapatának otthonában, a Groupama Arénában szerdán megnyílt az együttes legutóbbi Európa-liga menetelését bemutató időszaki kiállítás.

„Ez a kiállítás azoknak az embereknek szól, akik úgy kezdik minden gondolatukat, hogy úgyse fog menni, és az elmúlt tíz év sportba fektetett energiája felesleges volt” – mondta az MTI tudósítása szerint Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

„A győzelmünkben benne van a csodálatos hazánk, a fantasztikus fővárosunk, Budapest, az összes zseniális stadionunk, a válogatott és a Fradi szereplése is. Azoknak szeretném ajánlani ezt a kiállítást, akiknek talán ideje lenne megváltoztatniuk a véleményüket. Az ebből szerzett önbizalom látszik most a magyar futballban, amikor azt mondjuk, meg akarjuk és meg is tudjuk csinálni” – tette hozzá.

Kubatov Gábor megemlékezett az El-menetelés egyik nagy pillanatáról: a csoportkörben, az első hazai mérkőzésen a török Trabzonspor ellen – amelynek a költségvetése négyszerese a magyar bajnokénak és még néhány nappal a sorozat előtt is hétmillió euróért vásárolt futballistákat – Eldar Civicet a 16. percben kiállították, mégis nyert a Ferencváros 3-2-re.

„Egy harcban nem a kutya mérete fontos, hanem a harc mérete a kutyában, ez a Ferencváros” – jellemezte egy idézettel Kubatov Gábor a csapatot.

Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője elmondta, a 2014-es nyitás óta ez a tizedik időszaki tárlat, amelyet most elsőként Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző és a válogatott kapusa, Dibusz Dénes tekintett meg.

Az „EL-HŐSÖK” elnevezésű, október elejéig megtekinthető kiállításon a kupamenetelés legemlékezetesebb pillanatait lehet újra átélni képek, idézetek és számos ereklye segítségével. A tárlat bővelkedik a mérkőzéseken használt mezekben, cipőkben, valamint a riválisoktól vagy az európai szövetségtől kapott emléktárgyakban.

A Ferencváros a nyolcaddöntőig jutott a második számú európai kupasorozatban, magyar csapatként 19 év után volt újra érdekelt tavasszal, a klub történetében pedig 48 esztendőt kellett erre várni. A zöld-fehérek a csoportkörben a török és a szerb bajnokot, a Trabzonsport és a Crvena zvezdát, valamint a francia bronzérmes Monacót maguk mögé utasítva végeztek az élen és jutottak közvetlenül a legjobb 16 közé, ahol a német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusennel szemben búcsúztak.

