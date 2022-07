Kínos: Xavit nem engedték be az USA-ba, nélküle utazott a Barcelona

Nem kapott vízumot.

A Barcelona labdarúgócsapata Miamiba utazott, itt folytatják ugyanis a felkészülést a következő szezonra, viszont egyelőre a vezetőedző, Xavi nélkül.

A 42 esztendős tréner a klub bejelentése szerint adminisztratív problémák miatt egyelőre nem tarthatott a csapattal, ami legjobb esetben is csak a jövő hétre fog megoldódni.

Xavi ugyanis előző klubjával, a katari Al-Sadd együttesével többször is járt Iránban, amit az Egyesült Államokba való belépéskor nem néznek jó szemmel, s különleges engedélyre van szüksége, hogy megkapja a vízumot.

A hiba kínos mulasztás egy olyan klub számára, amely az előszezonokban rendre olyan országokban turnézik, ahol nagyon szigorú beutazási szabályok érvényesek.

Lehetne rosszabb is a helyzet, Xavi ugyanis még játékosként járt az Al-Sadd-dal Iránban, s nem vezetőedzőként, akkor ugyanis többen is így járhattak volna a jelenlegi stábjából, akikkel már Katarban is együtt dolgozott.

A Barcelonánál úgy számolnak, hétfő estére oldódhat meg Xavi ügye, s így a Barcelona keddi, Inter Miami elleni felkészülési mérkőzésén már a kispadon ülhetne.

Miami után a katalánok Las Vegasba utaznak, ahol a Real Madriddal csapnak össze, ezután Dallasba mennek, hogy megmérkőzzenek a Juventusszal, a turné pedig július 30-án végződik a New York Red Bulls ellen.

