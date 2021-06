Kilenc hónapja gyakorolják a büntetőket az angolok

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

Az angol labdarúgó-válogatott tagjai tavaly szeptember óta minden összetartás alkalmával gyakorolják a büntetőrúgásokat. Gareth Southgate szövetségi kapitány ezzel próbálja meg elkerülni, hogy ha tizenegyesekre kerül sor, ne ezen bukjanak el az Európa-bajnokságon.

A 2018-as vb előtt ugyanis az angolok hétből hat büntetőpárbajt elveszítettek a nagy tornákon, az egyetlen siker a ’96-os Eb negyeddöntőjében a spanyolok elleni továbbjutás volt, hogy aztán az elődöntőben szintén tizenegyesekkel maradjanak alul a végső győztes németekkel szemben.

A 2018-as vb-n aztán a Kolumbia elleni nyolcaddöntőben, majd 2019-ben a Nemzetek Ligája bronzmérkőzésén Svájc ellen is sikerrel vették a tiziket.

Ha rúgni kell, Southgate listáján előkelő helyen szerepel Harry Kane, Marcus Rashford és Kieran Trippier, akik Kolumbia ellen is betaláltak 11 méterről, valamint Jordan Pickford kapus is, aki a svájciak elleni meccsen rúgta be a maga büntetőjét.

