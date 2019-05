Kihagyja a Spanyol Kupadöntőt a Barcelona kapusa

A katalán sztárcsapat nélkülözni lesz kénytelen Andre ter Stegen-t a vasárnapi Spanyol Kupadöntőn.

A hálóőr térdproblémákkal küzd, ezért nem fog pályára lépni a Valencia elleni összecsapáson, május 25-én, szombaton.

Ami azt is jelenti, hogy Jasper Cillessen fogja őrizni a gránátvörös-kékek kapuját, akit ma épp a Goal infója alapján a Benficával hoztak szóba.

Az persze még kérdés, hogy Cillessen elhagyja-e a katalánokat a nyáron, de a kevés játéklehetőséget kapó holland portás a hétvégén bizonyíthat Ernesto Valverdének és a Barca szurkolóinak.

Ter Stegen sérülése azt is jelenti, hogy a németek Toni Kroos mellett vele sem számolhatnak a közelgő EB-selejtezőkön.

[INJURY NEWS] FC goalkeeper Marc-André ter Stegen still has discomfort in his right knee and will continue receiving treatment during the coming weeks and, thus, has been ruled out for the Saturday's Copa del Rey final. pic.twitter.com/HpqipPSSN4