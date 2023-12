Kihagyja a kontinensviadalt a belgák sztárja

Thibaut Courtois az Európa-bajnokság helyett a teljes felépülésére akar koncentrálni a nyáron.

Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa úgy döntött, akkor sem lép pályára a belga válogatottban a jövő évi németországi Európa-bajnokságon, ha addigra felépül súlyos térdsérüléséből.

Mint ismertes, a kapus még augusztusban, a Real egyik edzésén sérült meg, néhány nappal a szezonnyitó előtt. A vizsgálatok később kimutatták, hogy Thibaut Courtois a bal térdében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A Királyi Gárda emiatt kénytelen volt kölcsönbe szerződtetni a Chelsea spanyol hálóőrét, Kepa Arrizabalagát.

A goal.com angol kiadása írta meg, hogy Courtois úgy határozott, kihagyja a 2024-es kontinensviadalt és a teljes felépülésre koncentrál. A játékos – akinek egyébként jól halad a felépülése – már tájékoztatta a klubot a döntéséről, hogy nem utazik el a belga válogatottal Németországba.

Ehelyett a spanyol fővárosban marad és a Real Madrid kapusedzőjével, Luis Llopisszal dolgozik a nyáron, hogy aztán a lehető legjobb állapotban térhessen vissza a pályára.

A 31 éves, 102-szeres belga válogatott kapus júniusban nyilvánosan összeveszett Domenico Tedesco szövetségi kapitánnyal, miután a szakember az osztrákok elleni Eb-selejtezőn Romelu Lukakunak adta a csapatkapitányi karszalagot. Tedesco ezután arról beszélt, hogy Courtois-t megbántotta az említett döntés, és ezért úgy határozott, elhagyja a csapatot. A hálóőr a közösségi médiában vágott vissza a trénernek, amiért az nyilvánosságra hozott egy öltözői beszélgetést.

A jövő évi Európa-bajnokság lehet az utolsó nagy dobása a mostani, „aranygeneráció” jelzővel illetett belga válogatottnak. A legnagyobb sztárok közül Kevin De Bruyne a kontinensviadal ideje alatt tölti be a 33. életévét, Romelu Lukaku májusban lesz 31 esztendős, Jan Vertonghen 36, de Toby Alderweireld és Axel Witsel is 31 éves már. Eden Hazard pedig tavaly decemberben visszavonult a válogatottságtól, idén októberben aztán a pályafutását is befejezte.

Belgium a szlovákokkal, a románokkal és a pótselejtező B-ágának győztesével – Izraellel, Izlanddal, Bosznia-Hercegovinával vagy Ukrajnával – került egy csoportba az E jelű négyesben.