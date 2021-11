Kifütyülték a csapatát, de Stöger nem akar lemondani

Tegnap a Ferencváros 3–2-es vereséget szenvedett a Celtic ellen Budapesten. Ezzel biztossá vált, hogy a fővárosiak a csoport utolsó helyén végeznek a Konferencia Ligában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón rögtön Peter Stögerhez is szegezték a kérdést, hogy lemond-e az eredmények után:

A válaszom nem. A hátralévő két csoportmeccsen mindenképpen pontokat szeretnénk szerezni. Sajnos a Celtic elleni mérkőzésen sok hibánk volt a védelemben, ezt nagyon nehéz kompenzálni, sok fizikai erőt kívánt visszajönni a mérkőzésbe. Ez sikerült a csapatnak a második félidő elején, viszont sajnos ilyen könnyelmű hibákat nem szabad vétenünk ezen a szinten, mert megbosszulják magukat.

Az osztrák edző az eddigi csoport teljesítményről is szót ejtett:

Szoros eredményt értünk el az összes eddigi UEL-csoportmeccsünkön, ám sajnos a könnyelmű hibák eddig mindig előjöttek. Ha nem koncentrálunk 100 százalékig, a magyar élvonalban is nehéz meccseket nyerni, nemzetközi szinten pedig szinte lehetetlen. Az eddigi mérkőzéseken voltak olyan momentumok, amikor a mi javunkra is billenthettünk volna az állást. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős csoport, a nevek alapján BL-szintű. A hibák ellenére a Celtic ellen is bátran játszottak a fiúk, sikerült helyzeteket kialakítanunk.

A harmadik Celtic-gólt követően a Groupama Aréna közönsége elégedetlenségének adott hangot, kifütyülte a csapatot és a vezetőedző távozását követelte.

Stöger megérti a szurkolókat:

Nem volt kellemes szituáció, ez egyértelmű, de el kell fogadnunk a szurkolók reakcióját

. A lefújás után látszott a fiúkon a lelombozottság, ez az eredménynek is betudható, de a drukkerek reakciójának is, talán mindez az újdonság erejével hatott a számukra. A következő, Kisvárda elleni mérkőzés nagyon fontos lesz a számunkra, koncentrálnunk kell, erre hívtam fel a figyelmet az öltözőben.

Végezetül a trénert arról is megkérdezték, hogy miben kell még fejlődnie a Ferencvárosnak, hogy európai középszinten is eredményeket tudjon elérni:

A fejlődéshez mindenképpen idő kell. Ez az idő játékosként, edzőnként vagy megadatik, vagy nem. Támadásban hiányzott olykor a kvalitásunk. Megfelelő mennyiségű helyzetünk volt ahhoz, hogy pontot szerzettünk, csütörtök este a védekezésünk nem volt elég jó. A legnagyobb különbség az európai középcsapatok és a Ferencváros között az, hogy a riválisok tudják ezen a szinten is kontrolálni az ellenfelet, képesek kontrákat vezetni. Mi is törekszünk erre. Ami nálunk kvalitásban hiányzik, azt munkával, koncentrációval kell pótolnunk.

