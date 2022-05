Kifakadt a Honvéd kapusa: "Lassan minden energiámat felemészti a többiek hajtása"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 38. perctől emberhátrányban futballozva, 0-0-ás döntetlent játszott hazai pályán a Bp. Honvéd a Mezőkövesd ellen, s mivel az MTK lesimázta az Örökrangadón a Ferencvárost, az utolsó fordulóban nagyon nagy bajba kerülhetnek a kispestiek.

Nem csoda, hogy a hazaiak legjobbja, Szappanos Péter M4 Sportnak adott mérkőzés végi interjúja alatt a háttérben kórusban szólt a lelátóról a "k*rva gyenge".

"Teljesen jogosan, azt gondolom, az egész szezonnak szól ez a reakció. Nem szeretnék olyan dolgot mondani, amit esetleg holnap megbánok. Most jöttem le a pályáról, iszonyatosan feldúlt vagyok, de azt gondolom, vagyok annyira rutinos, hogy nem fogok most hülyeséget mondani. Azt gondolom, hogy sokkal okosabban, harcosabban kellett volna felkészülnünk erre a mérkőzésre. Amit a szurkolók is kérdőre vonhatnak, az a testbeszéd. Nem mindegy, hogy hogy kapsz ki, vagy esetleg hogy nem sikerül győznöd. Nem szeretnék mélyebben belemenni, de azt gondolom, hogy lehetett volna, hogy úgy csináljuk, hogy nem ilyen a reakció" - mondta a csatornának a Honvéd kapusa, akit az öltözői hangulatról is kérdeztek.

"Nekem már lassan minden energiámat felemészti a többiek hajtása. Nem szeretnék mártírkodni, de azt gondolom, hogy profi játékosként tudnia kéne mindenkinek, hogy hogyan kell bizonyos szituációkban viselkedni. Páran vagyunk, akik már erőn felül próbálják mentálisan is tartani vagy felkészíteni ebben a csapatot, mert látszik egy-egy rossz passz után, hogy lelógó fejekkel jövünk vissza, amit kiskorban megtanítanak, hogy ez nem jó üzenet, meg kifelé nem szabadna, hogy látszódjon ez. De azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben jelen pillanatban vagyunk, még érthető is lehet" - nyilatkozta Szappanos.

