Kiderült, hogy mikor kaphatja meg büntetését a Manchester City

Az előző szezonban triplázó klub ellen 115 pénzügyi szabálysértés miatt indult eljárás még tavaly februárban.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója jelezte, hogy a „közeljövőben” kerül sor a Manchester City-vel szemben, a pénzügyi szabályok megsértése miatt felhozott 115 vádponttal kapcsolatos meghallgatásra.

A cikk lejjebb folytatódik

Mint ismert, 2023 februárjában vádat emeltek a Premier League regnáló bajnoka, a Manchester City ellen a pénzügyi fair play állítólagos megsértése miatt. A vádpontok – összesen 115 – a 2009-10-estől kezdődő kilenc szezonra vonatkoznak, és négyéves nyomozást követően fogalmazódtak meg.

A City-t olyan szabályok áthágásával vádolják, amik megkövetelték, hogy „pontos pénzügyi információkat szolgáltasson, amelyek megbízható és valós képet adnak a klub pénzügyi helyzetéről”.

Ha bűnösnek találják, pénzbírság és súlyos pontlevonás, akár a Premier League-ből való kiesés is fenyegeti a manchesteri egyesületet, amelyet azzal is vádolnak, hogy nem működött együtt a nyomozásban.

A Manchester City mindvégig az ártatlanságát hangoztatta, képviselői arról beszéltek, hogy „átfogó, megdönthetetlen bizonyítékkal rendelkeznek” igazuk alátámasztására.

Még a csapat menedzsere, Pep Guardiola is megszólalt a nagy vihart kavart ügyben, aki mindenkit türelemre intett egy tavaly novemberi sajtótájékoztatón:

„Úgy kérdezősködsz, mintha megbüntettek volna minket. Ebben a pillanatban ártatlanok vagyunk, amíg a bűnösség be nem bizonyosodik. Tudom, hogy az emberek ezt akarják. Tudom, érzem... De várjunk és nézzük meg, hogy mi lesz! Az ítélet kihirdetése után idejövünk és megmagyarázzuk” – fogalmazott a katalán szakember.

A Premier League vezérigazgatója, Richard Masters viszont pénteken, egy online sajtótájékoztatón megkapta a kérdést: tisztességesen nyerte-e meg a bajnokságot a City 115 vádponttal a háta mögött? Erre válaszolt azzal, hogy a meghallgatás időpontját kitűzték, de további részleteket nem kívánt elárulni.

„A Manchester City 115 szabálysértési vádjával kapcsolatos meghallgatásra a közeljövőben kerül sor” – fogalmazott.

A Mirror szerint ez a „közeli jövő” októbert vagy novembert takarhatja. A meghallgatás néhány hónapig eltart, így valószínűleg 2025 márciusa vagy áprilisa körül lesz eredménye. Mindez pedig azt jelenti, hogy csak jövő nyáron derül ki, mi lesz a Manchester City sorsa.

Két másik klubbal azonban nem vesződtek ennyit a döntnökök… Az Evertont ebben a szezonban tíz pont levonásával sújtották, amiért a 2020-23 közötti időszakban megsértette a profit és a fenntarthatóság szabályait. A liverpooliak ezek közül négyet a fellebbezés eredményeként visszakaptak, de további kettőt elveszítettek egy másik szabálysértésért. A Nottingham Forestet pedig négy pont levonásával büntették hasonlókért.

Masters már januárban is magyarázkodni kényszerült amiatt, hogy az egyik ügyben gyorsabban születik döntés, mint a másikban. Úgy fogalmazott, hogy megérti a szurkolók csalódottságát, de nagyon különböző vádakról van szó.

„Ha bármelyik klubról, akár a jelenlegi bajnokról, akár másról kiderülne, hogy megsértette a 2023-as kiadási szabályokat, pontosan ugyanabban a helyzetben lenne, mint az Everton vagy a Nottingham Forest. A Man City-vel szemben felhozott vádak mennyisége és jellege – amiről egyáltalán nem beszélhetek – azonban teljesen más” – mondta akkor.

A Manchester City példátlan sikereket ért el a kérdéses időszakban, amely a tavalyi triplázó szezonban csúcsosodott ki, benne a klub történetének első Bajnokok Ligája-trófeájával.

A Kékek Pep Guardiola vezetésével a Premier League hat legutóbbi kiírása közül ötöt megnyertek, és idén is versenyben vannak a bajnoki címért. Amennyiben ismét behúznák a bajnokságot, most először fordulna elé, hogy egy klub zsinórban négyszer is a PL élén végez.