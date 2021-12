Kiárusítást tart a City, hogy meg tudja venni Haalandot

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A Manchester City elkezdett mozgósítani, csak hogy előteremtse a megfelelő forrást Erling Haaland, a Borussia Dortmund norvég klasszisának megszerzéséhez – írj a Manchester Evening News. A transzfer érdekében a City elsősorban a már most is kölcsönben futballozó játékosaitól szabadulna, mint a Sportingban játszó Pedro Porro, a Schalkénak kölcsönadott japán Itakura Kó, vagy a Bournemouth-nál erősödő Morgan Regers. És ugye ott van még a kész tényként kezelt, bár hivatalosan még be nem jelentett üzlet a Barcelonával Ferran Torrsről. Ez utóbbi a hírek szerint 55 millió Eurót hozna a konyhára.

A City a tervei szerint 2022 nyarán vinné Haalandot, akivel kapcsolatban a legtöbb európai sztárklubot szóba hozták már. A Real Madridnál azonban úgy tűnik, hogy Mbappé megszerzésére fókuszálnak elsősorban, a Barcelona pedig jelen helyzetében anyagilag nem engedheti meg magának. A Manchester Unitednél Rangnick személye vonzó lehet, a csapat szereplése már kevésbé, míg Párizsban, a PSG-nél pénz lenne a csatárra, ott inkább úgy tűnik arra várnak, hogy mi lesz Mbappéval. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a közelmúltban Haaland ügynöke úgy nyilatkozott, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a norvég 2022 nyara után is Borussiában játsszon.

