Kiállították a magyar válogatott középpályását – Videóval!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A játékvezető második sárga lappal kiállította a Pisa magyar válogatott labdarúgóját, a csereként beállt Nagy Ádámot az olasz másodosztály ötödik fordulójában.

Az AS Roma-Empoli bajnokin a hazai győzelem 1.42, a döntetlen 4.50, a vendégek sikere pedig 8.00-szoros szorzóval fogadható. (x)



A Pisa a Barit látta vendégül a Serie B-ben, Nagy Ádám a 61. percben állt be csereként a hazai csapatba. A hazai gárda a 12. percben Beruatto góljával vezetést szerzett, ám vendége a 85. percben Akpa-Chuwuku góljával egyenlíteni tudott.

A magyar válogatott középpályása a 78. és a 89. percben is begyűjtött egy-egy sárgát, így a piros is előkerült a játékvezető zsebéből: kiállítása miatt a csapata tíz emberrel fejezte be a meccset.

A jelenleg tizenkettedik helyezett Pisa eddig négy mérkőzést játszott az olasz másodosztályban, ezeken összesen négy pontot szerzett.

Nagy Ádám az első két bajnokin a kispadon ült, de a legutóbbi – egyébként vesztes – találkozót már végigjátszotta.